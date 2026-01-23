Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP diwas on Jaunpur DM Dr Dinesh Chandra will receive an award which will be presented by CM Yogi Adityanath
यूपी दिवस पर इस जिले के डीएम को मिलेगा अवार्ड, कल सीएम योगी करेंगे सम्मानित

यूपी दिवस पर इस जिले के डीएम को मिलेगा अवार्ड, कल सीएम योगी करेंगे सम्मानित

संक्षेप:

जौनपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 जनवरी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में शासन द्वारा लगातार आवश्यक कदम उठाया जा रहा है।

Jan 23, 2026 09:38 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, जौनपुर
share Share
Follow Us on

यूपी दिवस के अवसर पर युवा उद्यमी विकास योजना का सबसे अधिक लाभ युवाओं को देने वाले जौनपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 जनवरी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर की इकोनॉमी बनाने की दिशा में शासन द्वारा लगातार आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। इसी के तहत प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रदेश के युवाओं की पहली पसंद बन गयी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक प्रदेश भर में करीब साढ़े तीन लाख आवेदन आ चुके हैं, जबकि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 लाख 50 हजार लोन वितरित का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवाओं को अपनी आकर्षित कर रही है और वह इससे जुड़कर अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। वहीं योजना का लाभ शत प्रतिशत देने में पिछले कई माह से पूरे उत्तर प्रदेश में जौनपुर प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आजमगढ़ तथा तीसरे स्थान पर हरदोई रहा। उत्तर प्रदेश सरकार न केवल युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है, बल्कि उन्हे एक मजबूत उद्यमी बनने के लिए सक्षम बना रही है। इसी का असर है कि प्रदेश के युवा न केवल अपने व्यवसाय को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें उद्यमिता की दिशा में प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

ये भी पढ़ें:45 हजार होमगार्ड की भर्ती में आपदा मित्रों को मिलेगी प्राथमिकता, योगी का ऐलान

तीन लाख से ज्यादा युवा लोन के लिए कर चुके आवेदन

इस योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 लाख 50 हजार लक्ष्य के सापेक्ष अब तक पूरे प्रदेश से 3,34,337 युवा लोन के लिए आवेदन कर चुके हैं, जबकि 2,81,277 आवेदनों को बैंक को फॉरवर्ड कर दिया गया है। इनमें से 1,06,772 आवेदनों को बैंक ने लोन देने की स्वीकृति दे दी है, जबकि 1,03,353 युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन वितरित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना का शत प्रतिशत लाभ देने में पूरे प्रदेश में जौनपुर ने आवेदकों को लोन वितरित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

ये भी पढ़ें:यूपी में पंचायत चुनाव कराने को लेकर तैयारी शुरू, जिलों में होने लगा ये काम

यूपी में चल रहा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान

जौनपुर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने बताया कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिले में विशेष अभियान चलाकर युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंकों से संपर्क कर लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिले को अभियान के तहत 2,500 युवाओं को लोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया गया है। इसके सापेक्ष अब तक 8,240 आवेदन प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष 7,033 आवेदनों को बैंक को भेज दिया गया है। इनमें से 3,315 आवेदकों को लोन वितरित किया जा चुका है। ऐसे में लक्ष्य के सापेक्ष इसका रेश्यो 132.60 प्रतिशत है। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र ने बताया कि पूरे प्रदेश में जौनपुर ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्य से अधिक युवाओं को योजना का लाभ दिया है। इसी के साथ पूरे प्रदेश में शत प्रतिशत युवाओं को लोन वितरित करने में पहला स्थान प्राप्त किया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
jaunpur dm CM Yogi CM Yogi Adityanath अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |