दिवाली और छठ पूजा पर यूपी होकर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, देखें रूट और शेड्यूल
दिवाली और छठ पूजा पर यूपी से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें बिहार और गुजरात के लिए हैं। इन ट्रेनों के यूपी में स्टॉपेज दिए जा रहे हैं। यात्रियों को सफर में राहत मिलेगी। नीचे देखें स्पेशल ट्रेनों के रूट और शेड्यूल की जानकारी।
यूपी से सफर करने वालों को राहत की उम्मीद है। दीपावली और छठ पर्व पर ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के बीच रेलवे ने यात्रियों को राहत देने के लिए कई और त्योहार विशेष ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार उधना-जयनगर विशेष ट्रेन चार और पांच नवंबर को एक-एक फेरा लगाएगी।
अहमदाबाद-राजगीर अनारक्षित सुपरफास्ट विशेष ट्रेन चार और 11 नवंबर को अहमदाबाद से तथा छह और 13 नवंबर को राजगीर से चलेगी। राजकोट-बरौनी साप्ताहिक विशेष ट्रेन पांच से 26 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को राजकोट से और सात से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को बरौनी से संचालित होगी। यह ट्रेन प्रयागराज जंक्शन और प्रयाग स्टेशन पर भी रुकेगी। इसके अलावा मालदा टाउन-शकूरबस्ती विशेष ट्रेन 10 नवंबर को मालदा टाउन से और 11 नवंबर को शकूरबस्ती से चलेगी। यह ट्रेन सूबेदारगंज में रुकेगी।
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-मुजफ्फरपुर विशेष ट्रेन छह और 10 नवंबर को मुंबई से तथा सात और 11 नवंबर को मुजफ्फरपुर से चलेगी। इसका ठहराव छिवकी में होगा। दिल्ली-दरभंगा आरक्षित विशेष ट्रेन 10 नवंबर को दिल्ली से और 11 नवंबर को दरभंगा से चलेगी। यह सूबेदारगंज में रुकेगी। गया-नई दिल्ली विशेष ट्रेन सात से 28 नवंबर तक गया से और आठ से 29 नवंबर तक नई दिल्ली से निर्धारित दिनों में चलेगी। इस ट्रेन का ठहराव प्रयागराज जंक्शन पर होगा। पटना-आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट विशेष ट्रेन पांच से 21 नवंबर तक प्रतिदिन पटना से और छह से 22 नवंबर तक आनंद विहार से चलेगी। यह ट्रेन सूबेदारगंज में रुकेगी। वहीं धनबाद-दिल्ली विशेष ट्रेन के भी अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे।
कनेक्टिंग जर्नी बनी आखिरी उम्मीद
ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के कारण टिकट नहीं मिल रह हैं। यात्रियों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती एक साथ पूरी यात्रा का टिकट हासिल करना है। सीधे गंतव्य तक टिकट नहीं मिलने पर अलग-अलग ट्रेनों में सीट तलाशनी पड़ रही है। इससे एक ही यात्रा के लिए दो से तीन टिकट बुक करने पड़ रहे हैं। कनेक्टिंग ट्रेन छूटने का खतरा अलग रहता है। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ यात्रा करने वाले परिवारों के लिए यह व्यवस्था परेशानी बढ़ाने वाली है।
रेलवे ने त्योहार के मद्देनजर अतिरिक्त ट्रेनें घोषित की हैं। उत्तर रेलवे की ओर से दिल्ली-एनसीआर से बिहार और अन्य राज्यों के लिए भी विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। लखनऊ मंडल ने 50 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। इसके बावजूद यात्रियों की परेशानी यह सवाल खड़ा कर रही है कि अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था मांग के अनुरूप है या नहीं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें