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कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी DGP राजीव की हाईलेवल अफसरों संग मीटिंग, DJ और सुरक्षा पर सख्त निर्देश

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने हाईलेवल अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की। सभी एडीजी जोन, पुलिस आयुक्तों, आईजी-डीआईजी, एसएसपी, एसपी से कहा कि DJ ऊंचाई और आवाज ज्यादा न हो।  सुरक्षा को लेकर भी सख्त निर्देश दिए।

कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी DGP राजीव की हाईलेवल अफसरों संग मीटिंग, DJ और सुरक्षा पर सख्त निर्देश

यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने कांवड़ यात्रा व आगामी पर्वों के दौरान सुरक्षा प्रबंधों के कड़े निर्देश दिए हैं। उच्चस्तरीय अपराध समीक्षा बैठक में कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसे सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए जाएं, जिससे कहीं कोई घटना-दुर्घटना हो। सभी एडीजी जोन, पुलिस आयुक्तों, आईजी-डीआईजी, एसएसपी, एसपी से कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान जीरो इंसीडेंट-जीरो एक्सीडेंट के लक्ष्य के साथ संपन्न कराना है।

डीजीपी ने ऑनलाइन समीक्षा बैठक में कहा कि कांवड़ यात्रा तथा आगामी पर्वों को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूर्व में घटित घटनाओं की समीक्षा करते हुए संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए। ऐसे स्थानों पर निरंतर निगरानी भी की जाए। यह भी सुनश्चित किए जाए कि कोर्ट तथा शासन के निर्देशों के अनुरूप ही कांवड़ के डीजे की ऊंचाई और आवाज रहे। टेथर्ड ड्रोन, सीसीटीवी कैमरों और सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग के माध्यम से निगरानी की जाए।

डीजीपी ने सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए स्थानीय स्तर पर समन्वय तथा निरोधात्मक कार्यवाही पर भी जोर दिया। कहा कि कांवड़ मार्गों, शिविरों, घाटों तथा प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा, बैरिकेडिंग, समुचित प्रकाश तथा यातायात प्रबंधन किया जाए। सीमावर्ती जिलों तथा पड़ोसी राज्यों से लगातार समन्वय बनाए रखा जाए। डीजीपी ने हत्या, डकैती, लूट, चेन स्नैचिंग तथा अन्य जघन्य अपराधों के लंबित मामलों का जल्द अनावरण कराए जाने तथा सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई तथा गैंगस्टर, गुंडा एक्ट लगाए जाने का निर्देश भी दिया।

लावारिस व जब्त वाहनों के लिए बनाएं डंपिंग यार्ड

बैठक के दौरान रायबरेली व अलीगढ़ में थानों पर खड़े लावारिस व जब्त वाहनों के निस्तारण के लिए उठाए गए कदमों की प्रशंसा की गई। दोनों जिलों के एसपी ने वाहनों के अपने प्रस्तुतिकरण भी दिए। डीजीपी ने ऐसे ही सभी जिलों में डंपिंग यार्ड बनवाकर थानों पर खड़े वाहनों को वहां जमा कराने का निर्देश दिया।

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- लंबित विवेचनाओं के लिए 15 दिन पहले जाएगा अलर्ट

डीजीपी ने 60 और 90 दिनों में निस्तारित होने वाली विवेचनाओं की समीक्षा भी की। इसके लिए एसपी औरैया अभिषेक भारती की पहल पर तकनीकी सेवायें मुख्यालय द्वारा विकसित किये गये केस डायरी मानीटरिंग डैशबोर्ड पोर्टल का प्रस्तुतिकरण डीआईजी तकनीकी सेवायें आशीष तिवारी ने दिया। पोर्टल के माध्यम से पर्यवेक्षक अधिकारी / विवेचकों को लंबित विवेचना के मामले में 15 दिन पहले अलर्ट प्राप्त हो जाएगा, जिससे विवचनाओं की मानीटरिंग कर उन्हें निर्धारित समय में पूरा कराने में मदद मिलेगी।

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यह भी खास

- मिशन शक्ति केंद्रों की स्थापना के छह माह पहले और छह बाद आंकड़ों की समीक्षा में पाया गया कि दहेज हत्या में लगभग 43 प्रतिशत और दहेज प्रताड़ना में करीब 13 प्रतिशत की कमी आई है।

- जेडएफडी और आरटीसी अभियान की समीक्षा से सड़क दुर्घटनाओं तथा जाम में कमी दर्ज की गई है। अभियान के तहत एक जनवरी 2025 से 30 जून 2025 की तुलना में एक जनवरी 2026 से 30 जून 2026 के मध्य सड़क हादसों में नौ प्रतिशत की कमी हुई है। 800 से अधिक लोगों की जान बचाई गई।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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