Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP DGP and Principal Secretary to file personal affidavits, High Court orders

यूपी डीजीपी और प्रमुख सचिव व्यक्तिगत हलफनामे दायर करें, हाईकोर्ट का आदेश, जानें मामला

संक्षेप: हाईकोर्ट ने यूपी गोहत्या अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा लापरवाह तरीके से केस दर्ज करने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए साथ राज्य में गौ रक्षकों की बढ़ती समस्या को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने यूपी डीजीपी और प्रमुख सचिव व्यक्तिगत हलफनामे दायर करने के निर्देश  दिए हैं।

Thu, 16 Oct 2025 07:54 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
यूपी डीजीपी और प्रमुख सचिव व्यक्तिगत हलफनामे दायर करें, हाईकोर्ट का आदेश, जानें मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी गोहत्या अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत पुलिस द्वारा लापरवाह तरीके से केस दर्ज करने पर कड़ी आपत्ति जताई। इसके साथ राज्य में गौ रक्षकों की बढ़ती समस्या को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने यूपी डीजीपी और प्रमुख सचिव (गृह) को तीन सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामे दायर करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अधीन ना होने के बावजूद ऐसी फिर क्यों दर्ज की जा रही है?

कोर्ट ने राहुल यादव द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए। राहुल ने प्रतापगढ़ में गो हत्या अधिनियम की धारा 3,5 ए और 8 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के तहत अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकता को रद्द करने की मांग की।

ये भी पढ़ें:टीईटी मुद्दा : जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होंगे यूपी के डेढ़ लाख शिक्षक

न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी और न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की पीठ ने निर्देश जारी किए, जिन्होंने प्रतापगढ़ जिले में 3 जनवरी को नौ बछड़ों को ले जाने, वध करने और गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी थी।

गाड़ी के मालिक राहुल यादव ने कोर्ट में दलील दी थी उनका ड्राइवर गाड़ी लेकर वापस नहीं लौटा और बाद में उन्हें पता चला की गोवंश के साथ उनकी गाड़ी जब्त कर ली गई है। कथित तौर पर जिन्हें वह वध के लिए ले जा रहा था उन्होंने कहाकि कथित अपराध में कोई भूमिका उनके नहीं है लेकिन पुलिस उन्हें परेशान कर रही है।कोर्ट ने पाया कि वध का आरोप झूठा था क्योंकि नौ बछड़े जीवित पाए गए थे।