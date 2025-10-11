रूस जा रहे केशव प्रसाद मौर्य, 11 भिक्षुओं संग ले जा रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 11 वरिष्ठ भारतीय भिक्षुओं के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। शनिवार तड़के वे गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों को एक प्रदर्शनी के लिए रूस के कलमीकिया गणराज्य ले जाने के लिए निकले।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 11 वरिष्ठ भारतीय भिक्षुओं के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। शनिवार तड़के वे गौतम बुद्ध के पवित्र अवशेषों को एक प्रदर्शनी के लिए रूस के कलमीकिया गणराज्य ले जाने के लिए निकले। यह प्रदर्शनी 11 से 18 अक्टूबर तक कलमीकिया की राजधानी एलिस्टा में आयोजित की जाएगी।

रूस के लिए रवाना होने से पहले, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार की सुबह पालम हवाई अड्डे पर बुद्ध के अवशेषों की पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा कि यह मेरे जीवन का एक बहुत ही सौभाग्यशाली क्षण है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इन अवशेषों का एक बहुत लंबा इतिहास है। यह एक बहुत बड़ा दिन है।

राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक गुरमीत सिंह चावला और 11 वरिष्ठ भारतीय भिक्षुओं के प्रतिनिधिमंडल ने भी प्रदर्शनी के लिए कलमीकिया रवाना होने से पहले प्रार्थना की। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के महानिदेशक अभिजीत हलदर ने कहा कि यह निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा क्योंकि रूस में बौद्ध धर्म लोकप्रिय रहा है। केशव प्रसाद मौर्य प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, और उनके लौटने पर, मनोज सिन्हा प्रतिनिधिमंडल को वापस ले जाएंगे। हमारे साथ थेरवाद और महायान परंपराओं के 11 भिक्षु हैं। हमें यह सौभाग्य प्राप्त है कि 43वें शाक्य त्रिज़िन रिनपोछे हमारे साथ हैं।