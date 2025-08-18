UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya relative Beaten on Janmashtami in Raebareli one Accused Arrested जन्माष्टमी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदार से मारपीट; एक गिरफ्तार, तीन फरार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Deputy CM Keshav Prasad Maurya relative Beaten on Janmashtami in Raebareli one Accused Arrested

जन्माष्टमी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदार से मारपीट; एक गिरफ्तार, तीन फरार

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या के रिश्तेदार से मारपीट में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। रायबरेली में जगतपुर थाना क्षेत्र के पिछवारा गांव में जन्माष्टमी के दिन मारपीट हुई थी। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

Srishti Kunj संवाददाता, रायबरेलीMon, 18 Aug 2025 01:31 PM
share Share
Follow Us on
जन्माष्टमी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदार से मारपीट; एक गिरफ्तार, तीन फरार

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदार के साथ जन्माष्टमी के दिन रायबरेली में मारपीट करने वाले चार लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। फरार चल रहे तीन अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का दबिश दे रही है। मामले में पुलिस जांच जारी है। पुलि का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार जगतपुर थाना क्षेत्र के पिछवारा गांव के रहने वाले हरिशंकर मौर्य डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदार हैं। 16 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन डिप्टी सीएम के रिश्तेदार से यहां एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम में शामिल होने प्रतापगढ़ जनपद के पचीसा असोगी के रहने वाले अमित कुमार मौर्य पुत्र विजय कुमार मौर्य अपने भतीजे अनिकेत मौर्य के साथ पिछवारा गांव आए थे। रात करीब 10:30 बजे सामान की खरीदारी करने के लिए सूची गए थे।

ये भी पढ़ें:69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का आवास घेरा

वापस लौटते समय रास्ते में कार सवार दबंगों ने डिप्टी सीएम के रिश्तेदार पर जानलेवा हमला करते हुए उनके वाहन में तोड़फोड़ की थी। मारपीट की घटना में अमित कुमार और अनिकेत घायल हो गए। शोरगुल सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने बीच बचाव करके दोनों की जान बचाई। सूचना मिलने पर पुलिस के पहुंचते ही मारपीट करने वाले आरोपी भाग गए। पीड़ित अमित कुमार मौर्य की तहरीर पर पुलिस ने प्रफुल्ल सिंह और कुनाल सिंह निवासी मनीराम ऊंचाहार, शिवांश सिंह निवासी पुरे कछवाह जगतपुर के साथ एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जगतपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस ने प्रफुल्ल सिंह निवासी मनीराम ऊंचाहार को गिरफ्तार कर लिया है। जगतपुर थाने के प्रभारी पंकज त्यागी का कहना है कि मामले में मिली तहरीर के आधार पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फरार चल रहे हैं तीन अभियुक्त की तलाश की जा रही है।

Raebareli News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |