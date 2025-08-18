जन्माष्टमी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदार से मारपीट; एक गिरफ्तार, तीन फरार

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या के रिश्तेदार से मारपीट में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। रायबरेली में जगतपुर थाना क्षेत्र के पिछवारा गांव में जन्माष्टमी के दिन मारपीट हुई थी। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदार के साथ जन्माष्टमी के दिन रायबरेली में मारपीट करने वाले चार लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। फरार चल रहे तीन अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का दबिश दे रही है। मामले में पुलिस जांच जारी है। पुलि का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार जगतपुर थाना क्षेत्र के पिछवारा गांव के रहने वाले हरिशंकर मौर्य डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के रिश्तेदार हैं। 16 अगस्त को जन्माष्टमी के दिन डिप्टी सीएम के रिश्तेदार से यहां एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम में शामिल होने प्रतापगढ़ जनपद के पचीसा असोगी के रहने वाले अमित कुमार मौर्य पुत्र विजय कुमार मौर्य अपने भतीजे अनिकेत मौर्य के साथ पिछवारा गांव आए थे। रात करीब 10:30 बजे सामान की खरीदारी करने के लिए सूची गए थे।

वापस लौटते समय रास्ते में कार सवार दबंगों ने डिप्टी सीएम के रिश्तेदार पर जानलेवा हमला करते हुए उनके वाहन में तोड़फोड़ की थी। मारपीट की घटना में अमित कुमार और अनिकेत घायल हो गए। शोरगुल सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने बीच बचाव करके दोनों की जान बचाई। सूचना मिलने पर पुलिस के पहुंचते ही मारपीट करने वाले आरोपी भाग गए। पीड़ित अमित कुमार मौर्य की तहरीर पर पुलिस ने प्रफुल्ल सिंह और कुनाल सिंह निवासी मनीराम ऊंचाहार, शिवांश सिंह निवासी पुरे कछवाह जगतपुर के साथ एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जगतपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।