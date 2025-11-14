बिहार चुनाव में NDA की बड़ी जीत पर बोले केशव मौर्या- मगध जीता, अवध भी जीतेंगे; 2027 में 2017 दोहराएंगे

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मगध जीता, अवध भी जीतेंगे। वर्ष 2027 में 2017 दोहराएंगे! उन्होंने कहा कि बिहार ने आज स्पष्ट कर दिया है कि उसका भरोसा काम, सुशासन और विकसित बिहार के संकल्प पर है।

उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मगध जीता, अवध भी जीतेंगे। वर्ष 2027 में 2017 दोहराएंगे! उन्होंने कहा कि बिहार ने आज स्पष्ट कर दिया है कि उसका भरोसा काम, सुशासन और विकसित बिहार के संकल्प पर है। यह जीत हर उस बिहारवासी की है, जिसने जंगलराज और तुष्टीकरण की राजनीति को निर्णायक रूप से नकारकर सुशासन और विकास को चुना है। इस प्रचंड विजय के लिए समस्त एनडीए नेतृत्व को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

केशव प्रसाद मौर्य ने साथ ही, बूथ से लेकर प्रदेश तक दिन-रात संगठन को संभालने वाले बिहार भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को ह्रदय से धन्यवाद दिया है। उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता को हृदय से धन्यवाद दिया और कहा कि आपकी निष्ठा और परिश्रम ही इस ऐतिहासिक जीत की सबसे बड़ी ताकत रही है। बिहार की जनता और प्रत्येक बिहारवासी को बहुत बहुत धन्यवाद!