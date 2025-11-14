बिहार चुनाव में NDA की बड़ी जीत पर बोले केशव मौर्या- मगध जीता, अवध भी जीतेंगे; 2027 में 2017 दोहराएंगे
संक्षेप: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मगध जीता, अवध भी जीतेंगे। वर्ष 2027 में 2017 दोहराएंगे! उन्होंने कहा कि बिहार ने आज स्पष्ट कर दिया है कि उसका भरोसा काम, सुशासन और विकसित बिहार के संकल्प पर है।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मगध जीता, अवध भी जीतेंगे। वर्ष 2027 में 2017 दोहराएंगे! उन्होंने कहा कि बिहार ने आज स्पष्ट कर दिया है कि उसका भरोसा काम, सुशासन और विकसित बिहार के संकल्प पर है। यह जीत हर उस बिहारवासी की है, जिसने जंगलराज और तुष्टीकरण की राजनीति को निर्णायक रूप से नकारकर सुशासन और विकास को चुना है। इस प्रचंड विजय के लिए समस्त एनडीए नेतृत्व को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
केशव प्रसाद मौर्य ने साथ ही, बूथ से लेकर प्रदेश तक दिन-रात संगठन को संभालने वाले बिहार भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को ह्रदय से धन्यवाद दिया है। उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता को हृदय से धन्यवाद दिया और कहा कि आपकी निष्ठा और परिश्रम ही इस ऐतिहासिक जीत की सबसे बड़ी ताकत रही है। बिहार की जनता और प्रत्येक बिहारवासी को बहुत बहुत धन्यवाद!
वहीं, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने बिहार चुनाव में भारी जीत के बाद एक्स पर किए एक पोस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी की एक फोटो साझा की। उन्होंने फोटो के साथ ही लिखा जीत का जयघोष। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर किए पोस्ट में लिखा कि बिहार विधान सभा चुनाव में भाजपा-एनडीए गठबंधन की प्रचंड विजय की समर्पित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं जनता-जनार्दन का अभिनंदन! यह ऐतिहासिक विजय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकासोन्मुख मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार की लोक-कल्याणकारी नीतियों पर बिहार की जनता के अटूट विश्वास की मुहर है। यह जनादेश विकास, सुशासन, समृद्धि और स्थिरता के उस मार्ग का समर्थन है, जिस पर नया बिहार आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है।