अखिलेश जी, आपके चचा आजम खान को केवल जमानत मिली है...केशव मौर्य का दावा- तीसरी बार बनेगी भाजपा सरकार
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा जीतेगी। यूपी में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। केशव मौर्य ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश जी, आपके चचा आजम खान को केवल जमानत मिली है।
यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को दावा किया कि 2027 में विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत होगी और भाजपा यूपी में तीसरी बार सरकार बनाएगी। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। उन्होंने सपा, अखिलेश यादव और आजम खान पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि यूपी की जनता परिवारवाद की वापसी नहीं चाहती है। उन्होंने आजम खान को लेकर कहा कि अभी केवल जमानत मिली है। जमानत का मतलब बेगुनाही नहीं होता है। अखिलेश यादव के आजम खान को समर्थन देने पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हो सकता है कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव को याददाश्त का संकट हो। इसलिए उनको याद दिलाना बेहद ज़रूरी है कि उनकी वोट बैंक की राजनीति में रामभक्तों पर गोली, दंगों का आरोप, अपराधियों को संरक्षण, ध्वस्त व लंगड़ी कानून व्यवस्था, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता कतई भूली नहीं है। भारत मां को कथित तौर पर ‘डायन’ और संविधान निर्माता ‘भारत रत्न’ बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी को ‘भूमाफिया’ बताने, जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर जमीन कब्जाने और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों का सामना करने वाले मोहम्मद आज़म खान का राजनीतिक बचाव करने वालों से जनता जवाब मांगने के लिए तैयार बैठी है। अखिलेश जी, आपके चचा आज़म खान को सिर्फ़ ज़मानत मिली है। आरोपों से बरी नहीं हुए हैं। ज़मानत का मतलब बेगुनाही कदापि नहीं होता। यह तय है कि उत्तर प्रदेश की जनता गुंडाराज, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की वापसी नहीं चाहती। 2027 में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने का हमारा संकल्प अटल है। राधे-राधे, कमल खिला दे!
पहले भी केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया था कि अगर पूरा विपक्ष, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, एकजुट हो जाए, तब भी वह 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जीत की हैट्रिक लगाने से नहीं रोक पाएगा। गोरखपुर में हुई सपा प्रमुख अखिलेश यादव की 'पीडीए रथ यात्रा' पर टिप्पणी करते हुए, केशव मौर्य ने इसे ढोंग करार दिया था। उन्होंने कहा था कि इसका मकसद पिछड़े वर्गों और दलितों को गुमराह करना है।
उन्होंने कहा कि यह यात्रा उत्तर प्रदेश के लोगों के भविष्य को बर्बाद कर देगी। उन्होंने सपा के चुनाव चिह्न 'साइकिल' की तुलना एक ऐसे टायर वाली साइकिल से की, जिसका टायर पंचर हो चुका है और वह वापस सैफई की ओर जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अब समाजवादी पार्टी को जनता का समर्थन हासिल नहीं है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें