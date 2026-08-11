अब मैदान छोड़कर भागना नहीं, यूपी के डिप्टी CM का राहुल गांधी पर तीखा हमला

ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरा देश 15 दिनों से देख रहा है कि राहुल गांधी ने किस तरह भ्रम फैला कर संसद को हाईजैक किया हुआ है। उन्हाेंने राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि गृह मंत्री आपके हर सवाल का जवाब देने सदन में आ रहे हैं। अब मैदान छोड़कर भागना मत और चर्चा से डरना मत।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री (डिप्टी सीएम) ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी और विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी गृह मंत्री आपके हर सवाल का जवाब देने सदन में आ रहे हैं। अब मैदान छोड़कर भागना मत और चर्चा से डरना मत। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसदीय इतिहास की सारी गरिमा और मर्यादा को तार-तार कर दिया है। पाठक ने उन्हें देश में अराजकता और झूठ का पोस्टर बॉय का प्रतीक करार दिया।

ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरा देश 15 दिनों से देख रहा है कि राहुल गांधी ने किस तरह बार-बार झूठ बोल कर और भ्रम फैला कर संसद को हाईजैक किया हुआ है। वो हर दिन अपना गोलपोस्ट चेंज कर रहे हैं, उनका मकसद संवाद करना नहीं बल्कि अराजकता फैलाना है। राहुल गांधी ने पहले कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। फिर कहा कि सदन में नीट पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने केवल चर्चा ही नहीं की बल्कि पेपर लीक पर कानून को और सख्त बनाया है। राहुल गांधी ने फिर कहा कि जंतर-मंतर प्रोटेस्ट पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान दें।

डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार पहले दिन से कह रही थी कि कांग्रेस और विपक्ष पहले सदन चलने तो दें, हम हर विषय पर चर्चा करने और जवाब देने के लिए तैयार हैं लेकिन कांग्रेस ने संसद चलने नहीं दिया। ये चाहते ही नहीं कि चर्चा हो और गृह मंत्री जवाब दें, क्योंकि अगर चर्चा हुई और सरकार ने जवाब दिया तो राहुल गांधी का हर झूठ और भ्रम का हर जाल तहस-नहस हो जाएगा।