अब मैदान छोड़कर भागना नहीं, यूपी के डिप्टी CM का राहुल गांधी पर तीखा हमला
ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरा देश 15 दिनों से देख रहा है कि राहुल गांधी ने किस तरह भ्रम फैला कर संसद को हाईजैक किया हुआ है। उन्हाेंने राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि गृह मंत्री आपके हर सवाल का जवाब देने सदन में आ रहे हैं। अब मैदान छोड़कर भागना मत और चर्चा से डरना मत।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री (डिप्टी सीएम) ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी और विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि राहुल गांधी गृह मंत्री आपके हर सवाल का जवाब देने सदन में आ रहे हैं। अब मैदान छोड़कर भागना मत और चर्चा से डरना मत। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने संसदीय इतिहास की सारी गरिमा और मर्यादा को तार-तार कर दिया है। पाठक ने उन्हें देश में अराजकता और झूठ का पोस्टर बॉय का प्रतीक करार दिया।
ब्रजेश पाठक ने कहा कि पूरा देश 15 दिनों से देख रहा है कि राहुल गांधी ने किस तरह बार-बार झूठ बोल कर और भ्रम फैला कर संसद को हाईजैक किया हुआ है। वो हर दिन अपना गोलपोस्ट चेंज कर रहे हैं, उनका मकसद संवाद करना नहीं बल्कि अराजकता फैलाना है। राहुल गांधी ने पहले कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। फिर कहा कि सदन में नीट पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने केवल चर्चा ही नहीं की बल्कि पेपर लीक पर कानून को और सख्त बनाया है। राहुल गांधी ने फिर कहा कि जंतर-मंतर प्रोटेस्ट पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान दें।
डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार पहले दिन से कह रही थी कि कांग्रेस और विपक्ष पहले सदन चलने तो दें, हम हर विषय पर चर्चा करने और जवाब देने के लिए तैयार हैं लेकिन कांग्रेस ने संसद चलने नहीं दिया। ये चाहते ही नहीं कि चर्चा हो और गृह मंत्री जवाब दें, क्योंकि अगर चर्चा हुई और सरकार ने जवाब दिया तो राहुल गांधी का हर झूठ और भ्रम का हर जाल तहस-नहस हो जाएगा।
भाजपा झारखंड और देश के छात्रों के साथ
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को जंतर-मंतर के छात्रों के प्रदर्शन पर तो राजनीति करनी होती है लेकिन झारखंड के छात्रों की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचती। झारखंड में जहां उनकी जेएमएम के साथ सरकार है, वहां राहुल गांधी के इशारे पर कंटीले तारे लगा कर, लाठीचार्ज कर, आंसू गैस के गोले छोड़कर और वाटर कैनन का इस्तेमाल कर छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है लेकिन राहुल गांधी वहां छात्रों के साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें सुविधा की राजनीति करनी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। वे जवाब दें और छात्रों के नाम पर देश को गुमराह करने और सुविधा की राजनीति के लिए देश की जनता से माफी मांगें। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह झारखंड और देश के छात्रों के साथ खड़ी है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें