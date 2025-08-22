यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का सख्त ऐक्शन, 7 डॉक्टर होंगे बर्खास्त
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गायब चल रहे डॉक्टरों पर सख्त ऐक्शन लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लगातार गैरहाजिर चल रहे सात डॉक्टरों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं।
यूपी में बिना किसी सूचना के लगातार गायब डॉक्टरों पर गाज गिरेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लगातार गैरहाजिर चल रहे सात डॉक्टरों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। झांसी जिला चिकित्सालय में तैनात हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. मुकुल मिश्र, अमेठी के बाजार शुक्ल न्यू सीएचसी के डॉ. विकास कुमार मिश्र, अमेठी के जगदीशपुर न्यू सीएचसी के डॉक्टर विकलेश कुमार शर्मा, बरेली सीएमओ के अधीन डॉ. दीपेश गुप्ता, सीतापुर मिश्रिख सीएचसी में गायनी की डॉ. श्वेता सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. विक्रांत आनंद और हाथरस जिला चिकित्सालय के पैथोलॉजिस्ट डॉ. मोहम्मद राफे लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे थे। स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने इन चिकित्सकों से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन जवाब नहीं आया। डिप्टी सीएम ने मामले को गंभीरता से लिया। गैरहाजिर डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं।
गैरहाजिर शिक्षक को आरोप पत्र
बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज में ईएनटी विभाग के सहायक आचार्य डा. अभिषेक कुमार शाह वर्ष 2023 से लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि उन्हें आरोप पत्र देकर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीलीभीत जिला महिला चिकित्सालय में मरीज को समुचित इलाज न मिलने की शिकायत को डिप्टी सीएम ने गंभीरता से लिया है। शिकायत के आधार पर प्रथम दृष्टया मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा. राजेश कुमार को आरोप पत्र देकर उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही किए जाने के निर्देश जारी किए हैं।
सीएमओ को भारी पड़ी निविदा शर्तों में नियमों
निविदा प्रक्रिया के नियम और शर्तों की अनदेखी करना हमीरपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी को महंगा पड़ा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हमीरपुर के मुख्य चिकित्साधिकारी डा. गीतम सिंह के खिलाफ आरोप पत्र देकर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।