यूपी में मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को मिली नौकरी, कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य ने दिए नियुक्ति पत्र

यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबीरानी मौर्य ने 12 मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। ये नियुक्तियां उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली-1974 (समय-समय पर यथासंशोधित 2025) के अंतर्गत की गई हैं। मंत्री बेबीरानी मौर्य ने कहा कि सरकार का उद्देश्य दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में अब तक 40 मृतक सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा चुके हैं।

आज नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वालों में जनपद बस्ती की मुख्य सेविका की पुत्री दीपांशी श्रीवास्तव, पीलीभीत के प्रधान सहायक के पुत्र ज्योर्तिमय सक्सेना, बरेली के वरिष्ठ सहायक के पुत्र कुमार राहुल, सिद्धार्थनगर, बलिया और लखनऊ में कार्यरत वाहन चालकों के पुत्रों सहित कुल 12 आश्रित शामिल हैं। इनमें से 9 को कनिष्ठ सहायक तथा 3 को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति दी गई है।

मंत्री बेबीरानी ने बताया कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 2425 महिलाओं को हाल ही में मुख्य सेविका पद पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा 78 नई मुख्य सेविकाओं तथा विभाग के लिए 597 नए कनिष्ठ सहायकों का चयन किया गया है, जिन्हें शीघ्र ही नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।

आज इन 12 आश्रितों को नियुक्ति पत्र मिले 1 दीपांशी श्रीवास्तव की माताजी जनपद बस्ती में मुख्य सेविका के पद पर कार्यरत थीं। दीपांशी को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

2- ज्योर्तिमय सक्सेना के पिताजी जनपद पीलीभीत में प्रधान सहायक के पद पर कार्यरत थे। ज्योर्तिमय को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

3- कुमार राहुल के पिताजी जनपद बरेली में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत थे। कुमार राहुल को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

4-सुजीत कुमार के पिताजी जनपद सिद्धार्थनगर में वाहन चालक के पद पर कार्यरत थे। सुजीत को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

5- दीपक कुमार के पिताजी जनपद बलिया में वाहन चालक के पद पर कार्यर थे। दीपक को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

6-विशाल साहू के पिताजी जनपद लखनऊ में वाहन चालक के पद पर कार्यरत थे। विशाल को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

7-कौशलेन्द्र गौतम के पिताजी जनपद बिजनौर में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत थे। कौशलेन्द्र को चतुर्थ श्रेणी के पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

8-अनुराग कुमार के पिताजी जनपद अम्बेडकरनगर में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत थे। अनुराग को चतुर्थ श्रेणी के पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

9-पंकज कुमार के पिताजी जनपद अम्बेडकरनगर में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। श्री पंकज को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

10 - राहुल कुमार शर्मा के पिताजी जनपद जौनपुर में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत थे। श्री राहुल की चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

11 - आलोक कुमार खरवार के पिताजी जनपद चन्दौली में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत थे। श्री आलोक को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।