UP Deoria Youth fell from Train in Basti Ran from hospital caught by villagers again given to police ट्रेन से गिरा युवक अस्पताल से भागा, गांव वालों ने चोर समझ पेड़ से बांधा और फिर…, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Deoria Youth fell from Train in Basti Ran from hospital caught by villagers again given to police

ट्रेन से गिरा युवक अस्पताल से भागा, गांव वालों ने चोर समझ पेड़ से बांधा और फिर…

बस्ती में ट्रेन से गिरा युवक अस्पताल से भाग निकला। पास के ग्रामीणों ने उसे चोर समझकर पेड़ से बांध दिया। युवक गुरुवार की रात हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन से बभनान में गिरा था। युवक देवरिया के एकौना का रहने वाला है। गांव वालों ने पकड़कर उसे पुलिस को सौंपा।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, बस्तीSat, 20 Sep 2025 06:32 AM
share Share
Follow Us on
ट्रेन से गिरा युवक अस्पताल से भागा, गांव वालों ने चोर समझ पेड़ से बांधा और फिर…

यूपी के बस्ती में ट्रेन से गिरकर घायल हुआ युवक एम्बुलेंस से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा तो वहां से अचानक चंपत हो गया। पास के गांव के ग्रामीणों ने संदिग्ध चोर समझ उसे पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया। पुलिस को चोर के बांधे जाने की जानकारी दी गई। इसकी सूचना मिलने पर जांच करने मौके पर पहुंची पुलिस उसे पूछताछ के लिए हिरासत में थाने ले आई। जांच-पड़ताल के बाद उसके परिजनों को बुलाकर सुपुर्द कर दिया गया।

बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से बभनान में एक युवक गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची 108 एंबुलेंस सेवा से उसे सीएचसी गौर पहुंचाया गया। वहां पर प्राथमिक इलाज के बाद युवक भाग गया। युवक को गौर थानाक्षेत्र के सुजिया गांव के ग्रामीणों ने संदिग्ध चोर समझ पकड़ लिया और उसे पेड़ से बांध दिया। इसकी सूचना गौर पुलिस को दी।

ये भी पढ़ें:लड़के की मैक्सी पर मंदिर में मचा शोर, 2 महिलाएं भी पिटीं; पब्लिक ने निकाली बारात

मौके पर पहुंची पुलिस जांच के लिए उसे थाने लाई। जांच में उसने अपना नाम सुनील साहनी पुत्र अंबिका साहनी निवासी डेड़िया थाना एकौना जनपद देवरिया बताया। पुलिस ने मूल थाना सहित ग्राम प्रधान से युवक के विषय में जानकारी ली। इसके बाद उसके परिजनों को बुलाकर दूसरे दिन सकुशल सुपुर्द कर दिया।

इस बाबत प्रभारी निरीक्षक गौर परमा शंकर यादव ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा संदिग्ध चोर को पकड़ने की सूचना दी गई थी। जांच के बाद पता चला की युवक ट्रेन से गिरा था। युवक के परिजनों को बुलाकर सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में कोई तहरीर नहीं है। गांव वालों ने युवक को चोर समझकर पकड़ा था और पुलिस के हवाले कर दिया था।

Basti News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |