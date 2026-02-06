परिवारों के बीच जमीन के विवाद में महिला की फावड़े से हत्या, ससुर की हालत भी गंभीर
यूपी के देवरिया में दो परिवारों के बीच झगड़े में एक महिला की हत्या हो गई और उसके ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तरकुलवा थाना क्षेत्र के ग्राम फरेंदहा में गुरुवार की रात विवादित भूमि में भैंस बांधने के विवाद में महिला की फावड़े से हत्या कर दी गई, जबकि उसका ससुर गंभीर रूप से घायल हो गया। विवाद दो सगे भाइयों के परिवारों के बीच हुआ। घायल ससुर को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार फरेंदहा गांव के दो भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद है। गुरुवार की रात विवादित भूमि में भैंस बांधने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट होने लगी। लाठी-डंडा और फावड़ा चलने लगे। फावड़ा सीमा देवी (33) पत्नी गौतम यादव के सिर पर लग गया और वह वहीं गिर गई, जबकि उसका ससुर नरसिंह यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सीमा को मृत घोषित कर दिया गया। नरसिंह की हालत गंभीर है।
पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी समेत अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। सीओ ने बताया कि मारपीट में महिला की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति घायल है। मामले में जानकारी मिली है कि महिला की मौत की जानकारी मिलते ही आरोपी वहां से भाग गए। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं, घायल का इलाज जारी है।
