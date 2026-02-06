Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Deoria woman Murdered With Shovel during Dispute over Land Father in law Injured condition serious
परिवारों के बीच जमीन के विवाद में महिला की फावड़े से हत्या, ससुर की हालत भी गंभीर

परिवारों के बीच जमीन के विवाद में महिला की फावड़े से हत्या, ससुर की हालत भी गंभीर

संक्षेप:

Feb 06, 2026 10:06 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, देवरिया
यूपी के देवरिया में दो परिवारों के बीच झगड़े में एक महिला की हत्या हो गई और उसके ससुर गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तरकुलवा थाना क्षेत्र के ग्राम फरेंदहा में गुरुवार की रात विवादित भूमि में भैंस बांधने के विवाद में महिला की फावड़े से हत्या कर दी गई, जबकि उसका ससुर गंभीर रूप से घायल हो गया। विवाद दो सगे भाइयों के परिवारों के बीच हुआ। घायल ससुर को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार फरेंदहा गांव के दो भाइयों के बीच जमीन को लेकर विवाद है। गुरुवार की रात विवादित भूमि में भैंस बांधने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट होने लगी। लाठी-डंडा और फावड़ा चलने लगे। फावड़ा सीमा देवी (33) पत्नी गौतम यादव के सिर पर लग गया और वह वहीं गिर गई, जबकि उसका ससुर नरसिंह यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सीमा को मृत घोषित कर दिया गया। नरसिंह की हालत गंभीर है।

पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी समेत अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। सीओ ने बताया कि मारपीट में महिला की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति घायल है। मामले में जानकारी मिली है कि महिला की मौत की जानकारी मिलते ही आरोपी वहां से भाग गए। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं, घायल का इलाज जारी है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

Deoria News Up News UP Top News अन्य..
