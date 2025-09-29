UP Deoria woman forces husband into police station, then returns home young man hangs himself महिला ने पति को बैठवाया थाने में, फिर घर लौटे युवक ने उठाया खौफनाक कदम, मचा कोहराम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के देवरिया में एक युवक ने खौफनाक कदम उठाया है। दरअसल, उसकी पत्नी ने विवाद के बाद उसे थाने में बैठवाया था। इसके बाद घर लौटने के बाद वह फांसी पर लटक गया। घटना के बाद घरवाले रोने चिल्लाने लगे।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 11:52 AM
यूपी के देवरिया जिले के बरहज में एक युवक को उसकी पत्नी ने विवाद के बाद थाने में बैठवाया दिया। पत्नी की तरफ से दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके बाद घर युवक ने खौफनाक कदम उठा लिया। रात फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत के बाद घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल है। युवक एक ईंट भट्ठे पर काम करता था।

बरहज नगर के पलिया गांव के रहने वाले दीपक कुमार (23) पुत्र अशोक कुमार की शादी मई माह में मऊ जनपद के ढिलही की रहने वाली शिल्पी से हुई थी। तीन दिन पहले पति-पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद शिल्पी ने अपने परिजनों को बुला लिया। अशोक का आरोप है कि परिजन उसे लेकर बरहज थाने में चले गए और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। रविवार को थाने में बुलाया गया और बातचीत की गई। दिन भर हम लोग थाने में ही रहे।

शाम को जब घर पहुंचे तो बाक्स खोल कर हम लोगों ने देखा तो आभूषण गायब था। इसके बाद बेटे से बात हुई और वह भोजन करने के बाद अपने कमरे में चला गया। सुबह जब हम लोग उठे तो देखे की दीपक कुमार का शव कमरे में फंदे से लटक रहा है। इसके बाद पुलिस को सूचना दिए। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच की। दहेज उत्पीड़न का आरोप लगने के चलते बेटा परेशान था। बहू हम लोगों को गलत फंसा रही थी।

