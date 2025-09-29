महिला ने पति को बैठवाया थाने में, फिर घर लौटे युवक ने उठाया खौफनाक कदम, मचा कोहराम

यूपी के देवरिया में एक युवक ने खौफनाक कदम उठाया है। दरअसल, उसकी पत्नी ने विवाद के बाद उसे थाने में बैठवाया था। इसके बाद घर लौटने के बाद वह फांसी पर लटक गया। घटना के बाद घरवाले रोने चिल्लाने लगे।

यूपी के देवरिया जिले के बरहज में एक युवक को उसकी पत्नी ने विवाद के बाद थाने में बैठवाया दिया। पत्नी की तरफ से दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके बाद घर युवक ने खौफनाक कदम उठा लिया। रात फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत के बाद घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल है। युवक एक ईंट भट्ठे पर काम करता था।

बरहज नगर के पलिया गांव के रहने वाले दीपक कुमार (23) पुत्र अशोक कुमार की शादी मई माह में मऊ जनपद के ढिलही की रहने वाली शिल्पी से हुई थी। तीन दिन पहले पति-पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद शिल्पी ने अपने परिजनों को बुला लिया। अशोक का आरोप है कि परिजन उसे लेकर बरहज थाने में चले गए और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा दिया। रविवार को थाने में बुलाया गया और बातचीत की गई। दिन भर हम लोग थाने में ही रहे।