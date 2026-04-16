महिला पर युवक ने किया कुदाल से हमला, दो पट्टीदारों के बीच विवाद में हत्या
यूपी में देवरिया जिले के महुआडीह क्षेत्र के रामपुर बनहर गांव में बुधवार देर रात पट्टीदारों के बीच कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। विवाद के दौरान एक पक्ष के युवक ने कुदाल से प्रहार कर एक महिला की हत्या कर दिया। घटना की जानकारी होने पर पूरे गांव में हड़कंप मंच गया।
यूपी में देवरिया जिले के महुआडीह क्षेत्र के रामपुर बनहर गांव में बुधवार देर रात पट्टीदारों के बीच कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। विवाद के दौरान एक पक्ष के युवक ने कुदाल से प्रहार कर एक महिला की हत्या कर दिया। घटना की जानकारी होने पर पूरे गांव में हड़कंप मंच गया। पुलिस को भी विवाद के बाद महिला की हत्या की जानकारी दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस मुस्तैद है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार महुआडीह थाना क्षेत्र के रामपुर बनहर गांव में निवासी दिनेश विश्वकर्मा और उमेश विश्वकर्मा दोनों पट्टीदार है । बुधवार की देर रात इन दोनों के परिवार के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान दिनेश विश्वकर्मा के बड़े बेटे ने कुदाल से उमेश विश्वकर्मा की पत्नी रविता देवी (43) के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद परिजन आनन-फानन में रविता देवी को देवरिया मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही महुआडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। विवाद के चलते गांव में तनाव को देखते हुए थानाध्यक्ष अमित कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
वहीं, क्षेत्राधिकारी (सीओ) संजय कुमार रेड्डी ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। घटना के बाद से आरोपी युवक फरार है। पुलिस उसके परिजनों से पूछताछ कर रही है और आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि आपसी विवाद में दो पक्षों में हाथापाई हो गई थी। इसी हाथापाई के दौरान युवक ने महिला पर वार कर दिया। हालांकि परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे लेकिन महिला की मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। महिला के परिवार और आरोपी के परिवार के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। उसे पकड़कर जल्द उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें