दोस्तों संग खेलते हुए गड्ढे में नहाने उतरे, गहराई में जाने से डूबकर दो की मौत, घरों में कोहराम

यूपी के देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र के ग्राम सतराव के हटवा टोला में रविवार को पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे दोस्तों के साथ खेल रहे थे। इसी बीच गड्डे में नहाने गए और गहराई में जाने से मौत हो गई।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, देवरियाSun, 21 Sep 2025 02:42 PM
दोस्तों संग खेलते हुए गड्ढे में नहाने उतरे, गहराई में जाने से डूबकर दो की मौत, घरों में कोहराम

यूपी के देवरिया जिले के बरहज थाना क्षेत्र के ग्राम सतराव के हटवा टोला में रविवार को पानी से भरे गड्ढे में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे दोस्तों के साथ खेल रहे थे। इसी बीच गड्डे में नहाने गए और गहराई में जाने से मौत हो गई। मौत के बाद गांव में मातम पसरा है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के हटवा टोला निवासी भीम यादव (9) पुत्र मोहन यादव व किशु यादव (8) पुत्र राम सरीखा यादव अपने घर से पढ़ने के लिए सुबह 11 बजे निकले। रविवार होने की बात कह घर वालों ने रोका तो उन्होंने शिक्षक के द्वारा बुलाने की बात कही। स्कूल बंद मिलने पर दोनों अपने दोस्तों के साथ खेलने लगे। खेलते-खेलते साथियों के साथ पानी से भरे ईंट भट्ठे के गड्ढे में स्नान करने लगे। गहराई में जाने के बाद दोनों डूबने लगे।

बताया जा रहा है कि उनको डूबता देख पहले तो साथियों ने बचाने का प्रयास किया, किंतु असफल होने पर बाहर निकल कर शोर मचाने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़कर गड्ढे के पास पहुंचे। उंन्होने दोनों बच्चों को बाहर निकाला तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। भीम चार भाइयों में तीसरे नंबर का था, जबकि किशु मां-बाप की इकलौती संतान था। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मौत की सूचना मिलते ही मचा कोहराम

बच्चों के मौत की सूचना मिलते ही दोनों घरों में कोहराम मच गया। परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। किशु की मां प्रभावती के चीत्कार से कलेजा दहल जा रहा था। भीम की मां कुमारी देवी का भी रो-रो कर बुरा हाल था।

