शिक्षक सुसाइड केस में देवरिया बीएसए और बाबू पर 10-10 हजार का इनाम घोषित, अभी तक फरार

Deoria Teacher Suicide: शिक्षक कृष्णमोहन के खुदकुशी प्रकरण में बीएसए शालिनी श्रीवास्तव की मुश्किलें और भी बढ़ सकतीं हैं। अब फरार चल रहीं शालिनी श्रीवास्तव और एक बाबू के खिलाफ 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया है। मामले में प्रतिदिन नए- नए खुलासे होने से बीएसए कार्यालय के भ्रष्टाचार की गहराई सामने आ रही है। इस मामले में अपने करतूतों को छिपाने के लिए बुने गए जाल में बीएसए फसतीं चलीं जा रहीं हैं। उनके आवास से बरामद हुए डीवीआर ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। वहीं अब वायरल हुआ आडियो कार्यालय के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। आडियो को सुनने से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्यालय किस तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा था और यहां के अधिकारी लोगों को किस तरह से प्रताड़ित करते थे।

कुशीनगर जिले के कुबेरस्थाना थाना क्षेत्र के हरैया बुजुर्ग के रहने वाले कृष्ण मोहन सिंह जिले के गौरीबाजार विकास खण्ड स्थित कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय, मदरसन में सहायक अध्यापक थे। वह गोरखपुर के गुलरिहा क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज में अपने भाई के यहां रहते थे। 20 फरवरी की रात उन्होने फंदा लगाकर जान दे दी थी। आत्महत्या से पूर्व उन्होने बीएसए शालिनी श्रीवास्तव, लिपिक संजीव सिंह समेत अन्य लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए सुसाइट नोट व वीडियो भी जारी किए थे। जिसके जांच के बाद दोषी मिलीं बीएसए शालिनी श्रीवास्तव को 27 फरवरी को निलंबित कर दिया गया था, जबकि लिपिक संजीव सिंह पहले ही निलंबित हो चुका है। पुलिस की जांच के आंच से बचने के लिए बीएसए शालिनी श्रीवास्तव द्वारा बुने गए जाल में अब वह फंसती हुई नजर आ रही हैं।

बीएसए द्वारा कार्यालय के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से निकलवाया गया डीवीआर पुलिस ने उनके सरकारी आवास से बरामद किया है। इससे यह प्रतित हो रहा है कि बीएसए ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए डीवीआर को गायब कराया था, हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि आवास छोड़ने से पूर्व वे डीवीआर को अपने साथ ले जाना भूल गईं, जो अब उनके लिए अब मुसीबत बन सकती है। इधर लिपिक व शिक्षक के बात करने का आडियो वायरल होने के बाद बीएसए कार्यालय का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। आडियो सुनने से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से बीएसए कार्यालय का ‘सिस्टम’ कार्य कर रहा था, और लोग उस ‘सिस्टम’ से जूझ रहे थे।