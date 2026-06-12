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अमेरिका के हमले में देवरिया के युवक की मौत, ओमान में शिप पर नाविक था शिवानंद

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, देवरिया
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10 जून को अमेरिकी नेवी ने ओमान में एक जहाज पर हमला किया था। इसमें क्रू मेंबर के 24 सदस्यों में से तीन लापता हो गए थे। लापता में से एक देवरिया के शिवानंद चौरसिया थे। इनका शव गुरुवार को बरामद हुआ।

अमेरिका के हमले में देवरिया के युवक की मौत, ओमान में शिप पर नाविक था शिवानंद

ओमान में हुए अमेरिकी हमले में मरने वाले भारतीयों में एक देवरिया के सुरौली गांव का युवक था। वह शिप पर नाविक थे। गुरुवार को उसके घर खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। दुबई में काम करने वाले युवक के भाई ने इसकी जानकारी दी। सुरौली थाने की पुलिस ने भी युवक के घर पर पहुंचकर ब्योरा जुटाया। सुरौली थाना क्षेत्र के सुरौली गांव के रहने वाले शिवानंद चौरसिया (38) पुत्र रामजी चौरसिया ओमान के मर्चेंट शिप एमटी सेटेबेलो पर नाविक थे। दुबई में काम करने वाले उनके भाई रामप्रवेश चौरसिया ने बताया कि 10 जून को इस जहाज पर अमेरिकी नेवी ने हमला किया था, जिसमें क्रू मेंबर के 24 सदस्यों में से तीन लापता हो गए थे।

उनमें शिवानंद चौरसिया भी शामिल थे। गुरुवार को शव बरामद हुआ। कंपनी के जरिए इसकी जानकारी परिवार को दी गई। सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। माता कलावती देवी और पत्नी सुशीला का रो-रो कर बुरा हाल है। पिता रामजी बदहवास हैं। शिवानंद का पांच वर्ष का एक बेटा राजवीर और दो साल की बेटी वामिका है। देर रात घटना की जानकारी होने पर एसडीएम सदर प्रवीन कुमार तहसीलदार केके मिश्रा, कानूनगो गौरव सिंह व हल्का लेखपाल पवन कुमार यादव के साथ रात आठ बजे सुरौली पंहुचे।

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गरीबी से जूझते परिवार की रीढ़ थे शिवानंद

सुरौली निवासी रामजी चौरसिया अपनी पत्नी कलावती के साथ गांव में खेती-मजदूरी कर गुजर-बसर करते थे। उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। बड़े बेटे शिवानंद ने पिता के संघर्ष को देखा और होश संभालते ही पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लिया। गरीबी के चलते पढ़ाई बीच में ही छोड़कर पुणे समेत देश के विभिन्न जगहों पर नौकरी की। दुबई जाकर दो साल काम किया और परिवार को गरीबी से उबारा। कोविड काल में दुबई से घर लौट आए। नौकरी के दौरान ही अपनी और बहन की शादी की। घर बनवाने के साथ ही भाई रामप्रवेश को भी रोजगार के लिए अपने खर्चे पर दुबई भेजा। गरीबी से जूझते परिवार के लिए वह रीढ़ की तरह थे।

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छह माह पहले सिंगापुर से मिला जहाज

दुबई से लौटने के बाद शिवानंद ने पुणे समेत कई जगह काम किया। कभी खुद को खाली नहीं रखा। जहां जो रोजगार मिला, करते रहे। उसके बाद लखनऊ जाकर मर्चेंट नेवी से संबंधित कोर्स किया। 27 सितंबर 2024 को वे मर्चेंट नेवी में जाने के लिए घर से मुंबई गए। इस जिद के साथ कि जब तक एक बार जहाज पर चढ़ नहीं लेंगे, घर लौटकर नहीं आएंगे। शिवानंद की मेहनत सफल हुई और 5 दिसंबर 2025 को मुंबई से सिंगापुर के लिए फ्लाइट पकड़ी और वहां से मालवाहक जहाज पर चढ़े।

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9 जून को पत्नी से हुई थी आखिरी बात

आखिरी बार 9 जून को शिवानंद की अपनी पत्नी सुशीला से बात हुई थी। सुशीला देवी ने रोते हुए बताया कि वह अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके रामलक्षन के रामनगर में गई थी। उनसे अक्सर बात होती रहती थी। गत 9 तारीख की रात को उनका फोन आया और हाल-चाल पूछा। इसी बीच बच्चे परेशान करने लगे। उन्हें सुलाने के बाद फिर फोन करती रही लेकिन रिसीव नहीं हुआ। अगले दिन फिर फोन किया तो कनेक्ट नहीं हुआ। उन्होनें यह बात दुबई में रह रहे अपने देवर रामप्रवेश चौरसिया को बताई। उसके बाद रामप्रवेश पता करने में जुट गए। गुरुवार की सुबह रामप्रवेश को कंपनी द्वारा जहाज पर हमले और उसमें भाई शिवानंद के गायब होने की जानकारी मिली। रामप्रवेश ने परिजनों को बताया तो कोहराम मच गया।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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