अमेरिका के हमले में देवरिया के युवक की मौत, ओमान में शिप पर नाविक था शिवानंद

10 जून को अमेरिकी नेवी ने ओमान में एक जहाज पर हमला किया था। इसमें क्रू मेंबर के 24 सदस्यों में से तीन लापता हो गए थे। लापता में से एक देवरिया के शिवानंद चौरसिया थे। इनका शव गुरुवार को बरामद हुआ।

ओमान में हुए अमेरिकी हमले में मरने वाले भारतीयों में एक देवरिया के सुरौली गांव का युवक था। वह शिप पर नाविक थे। गुरुवार को उसके घर खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। दुबई में काम करने वाले युवक के भाई ने इसकी जानकारी दी। सुरौली थाने की पुलिस ने भी युवक के घर पर पहुंचकर ब्योरा जुटाया। सुरौली थाना क्षेत्र के सुरौली गांव के रहने वाले शिवानंद चौरसिया (38) पुत्र रामजी चौरसिया ओमान के मर्चेंट शिप एमटी सेटेबेलो पर नाविक थे। दुबई में काम करने वाले उनके भाई रामप्रवेश चौरसिया ने बताया कि 10 जून को इस जहाज पर अमेरिकी नेवी ने हमला किया था, जिसमें क्रू मेंबर के 24 सदस्यों में से तीन लापता हो गए थे।

उनमें शिवानंद चौरसिया भी शामिल थे। गुरुवार को शव बरामद हुआ। कंपनी के जरिए इसकी जानकारी परिवार को दी गई। सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। माता कलावती देवी और पत्नी सुशीला का रो-रो कर बुरा हाल है। पिता रामजी बदहवास हैं। शिवानंद का पांच वर्ष का एक बेटा राजवीर और दो साल की बेटी वामिका है। देर रात घटना की जानकारी होने पर एसडीएम सदर प्रवीन कुमार तहसीलदार केके मिश्रा, कानूनगो गौरव सिंह व हल्का लेखपाल पवन कुमार यादव के साथ रात आठ बजे सुरौली पंहुचे।

गरीबी से जूझते परिवार की रीढ़ थे शिवानंद सुरौली निवासी रामजी चौरसिया अपनी पत्नी कलावती के साथ गांव में खेती-मजदूरी कर गुजर-बसर करते थे। उनकी माली हालत ठीक नहीं थी। बड़े बेटे शिवानंद ने पिता के संघर्ष को देखा और होश संभालते ही पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले लिया। गरीबी के चलते पढ़ाई बीच में ही छोड़कर पुणे समेत देश के विभिन्न जगहों पर नौकरी की। दुबई जाकर दो साल काम किया और परिवार को गरीबी से उबारा। कोविड काल में दुबई से घर लौट आए। नौकरी के दौरान ही अपनी और बहन की शादी की। घर बनवाने के साथ ही भाई रामप्रवेश को भी रोजगार के लिए अपने खर्चे पर दुबई भेजा। गरीबी से जूझते परिवार के लिए वह रीढ़ की तरह थे।

छह माह पहले सिंगापुर से मिला जहाज दुबई से लौटने के बाद शिवानंद ने पुणे समेत कई जगह काम किया। कभी खुद को खाली नहीं रखा। जहां जो रोजगार मिला, करते रहे। उसके बाद लखनऊ जाकर मर्चेंट नेवी से संबंधित कोर्स किया। 27 सितंबर 2024 को वे मर्चेंट नेवी में जाने के लिए घर से मुंबई गए। इस जिद के साथ कि जब तक एक बार जहाज पर चढ़ नहीं लेंगे, घर लौटकर नहीं आएंगे। शिवानंद की मेहनत सफल हुई और 5 दिसंबर 2025 को मुंबई से सिंगापुर के लिए फ्लाइट पकड़ी और वहां से मालवाहक जहाज पर चढ़े।