UP Deoria Road Accident woman and bike collide three died one seriously injured देवरिया में भीषण सड़क हादसे में महिला समय तीन की मौत, एक की हालत गंभीर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Deoria Road Accident woman and bike collide three died one seriously injured

देवरिया में भीषण सड़क हादसे में महिला समय तीन की मौत, एक की हालत गंभीर

यूपी में देवरिया शहर में भीषण सड़क हादसे में तीन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देवरिया के कसया रोड पर शुक्रवार की सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, देवरियाFri, 5 Sep 2025 11:50 AM
share Share
Follow Us on
देवरिया में भीषण सड़क हादसे में महिला समय तीन की मौत, एक की हालत गंभीर

यूपी में देवरिया शहर में भीषण सड़क हादसे में तीन की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देवरिया के कसया रोड पर शुक्रवार की सुबह हुए एक भीषण सड़क हादसे में महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। युवक का इलाज जारी है।

हादसे की जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय देवरिया के कसया रोड निवासी 19 वर्षीय किशन, 18 वर्षीय अनूप व राज कुमार एक ही बाइक से सुबह करीब 8 बजे कसया रोड की तरफ जा रहे थे। अचानक कसया रोड ओवरब्रिज के समीप एक महिला सामने से आ गई। महिला को ठोकर मारने के बाद बाइक अनियंत्रित हो गई और खड़े ट्रक में घुस गई। इस हादसे में सभी घायल हो गए। हादसे के बाद आस-पास के लोग जमा हो गए। सभी ने घायलों को निकाला और पुलिस को घटना की जानकारी दी।

ये भी पढ़ें:लैब में टीचर ने लगा ली फांसी, शव देख पत्नी बेहोश, बेटा MBBS कर रहा

उपचार के लिए सभी को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने महिला, बाइक सवार अनूप, किशन को मृत घोषित कर दिया। जबकि राज का उपचार चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। घायल के बयान लिए जाएंगे। वहीं, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हादसे में तीन लोगों की मौत के बाद पोस्टमार्टम पर लोगों की भारी उमड़ पड़ी है। पुलिस का कहना है कि मृतकों के परिवारों को घटना की जानकारी दी गई है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस आस-पास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।

Deoria News Up News Road Accident अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |