देवरिया में आधी रात तड़तड़ाई यूपी पुलिस की गोलियां, हाफ एनकाउंटर में पशु तस्कर गिरफ्तार

यूपी में देवरिया जिले के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र में रविवार की रात एक बार फिर पुलिस की गोलियां तड़तड़ा उठी। वाहन चैकिंग के दौरान पुलिस व पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पशु तस्कर को गोली लगी है।

Dec 25, 2025 09:28 am ISTSrishti Kunj निज संवाददाता, देवरिया
यूपी में देवरिया जिले के सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र में रविवार की रात एक बार फिर पुलिस की गोलियां तड़तड़ा उठी। वाहन चैकिंग के दौरान पुलिस व पशु तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पशु तस्कर को गोली लगी है। गोली लगने के बाद पशु तस्कर को महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। उधर मुठभेड़ की सूचना के बाद एएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर निरीक्षण किया।

सलेमपुर कोतवाली पुलिस धनौती राय गांव के समीप रात को वाहन चेकिंग कर रही थी। इस बीच तेज गति से एक पिकअप आते नजर आया। पुलिस टीम ने पिकअप को रोक कर तलाशी ली तो तीन गोवंश मिले। पिकअप में सवार एक पशु तस्कर पुलिस टीम पर फायर शुरू कर दिया। पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई जिसमें पशु तस्कर भोलू यादव पुत्र रामायण यादव निवासी लक्ष्मीपुर थाना सुरौली देवरिया को पैर में गोली लग गई और वह मौके पर ही गिर गया।

पुलिस ने उसके दो और साथी राज यादव निवासी मनिहारी थाना कोतवाली सलेमपुर व नागेंद्र पासवान निवासी देवबारी थाना बरहज को गिरफ्तार कर लिया। घायल भोलू यादव को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। एएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सलेमपुर में पुलिस की पशु तस्करों से मुठभेड़ हुई है। एक पशु तस्कर के पैर में गोली लगी है। उसे मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।

उन्नाव में मुठभेड़ में पकड़ा शातिर

उन्नाव में थाना असोहा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में बुधवार रात पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में बदमाश के बाएं पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पुलिस के अनुसार गुरुवार की रात थाना असोहा क्षेत्र अंतर्गत भल्लाफार्म–कालूखेड़ा मार्ग स्थित जंगलीखेड़ा नहर पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल पर सवार दो युवकों को रोकने का इशारा किया गया।

पुलिस को देखते ही बाइक सवार युवकों ने फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लग गई। गोली लगते ही वह घायल होकर गिर पड़ा, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को मौके पर ही दबोच लिया और तत्काल हिरासत में ले लिया। पकड़े गए बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम शेरा उर्फ गोलू (26) पुत्र पन्नालाल निवासी रउकरना थाना माखी जनपद उन्नाव, हाल पता औद्योगिक क्षेत्र थाना दही जनपद उन्नाव बताया। पूछताछ में अभियुक्त ने जनपद उन्नाव के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। मौके से पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से चोरी के दो बोरी पीतल के घंटे बरामद किए हैं, जिनका वजन करीब 1.5 कुंटल बताया जा रहा है। इसके अलावा एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त पैशन प्रो मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।

