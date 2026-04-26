पिता से विवाद का बदला बच्ची से लिया, बीच रास्ते चेहरे पर गर्म चटनी फेंक कर जलाया
यूपी के देवरिया में सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के मझौलीराज उपनगर के न्यू कालोनी किला चौराहा में मामूली विवाद को लेकर एक मासूम पर ठेला दुकानदार की पत्नी ने टमाटर की गर्म चटनी फेंक दी, जिससे बच्ची का चेहरा झुलस गया।
यूपी के देवरिया में सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र के मझौलीराज उपनगर के न्यू कालोनी किला चौराहा में मामूली विवाद को लेकर एक मासूम पर ठेला दुकानदार की पत्नी ने टमाटर की गर्म चटनी फेंक दी, जिससे बच्ची का चेहरा झुलस गया। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। बच्ची के पिता ने इस मामले में कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी है। उपनगर मझौलीराज वार्ड नंबर पांच मिश्र टोला निवासी चंद्रभूषण तिवारी पुत्र सत्यदेव तिवारी एक निजी विद्यालय में वाहन चलाते हैं।
उनका घर मजार के पीछे नदी किनारे एकांत में है। इसकी वजह से वार्ड नंबर 12 न्यू कालोनी किला चौराहा के पास किराए की मकान में रहते हैं। परिवार में पत्नी व तीन बेटी काजल, भूमि व आराध्या हैं। उसी मकान में कई अन्य किराएदार भी रहते हैं। बगल के एक किराएदार से आए दिन विवाद होता रहता है। वह ठेला पर चाट की दुकान लगाता है। चंद्रभूषण तिवारी का आरोप है कि 23 अप्रैल को दोपहर में दूसरे कमरे से उनकी बच्ची आराध्या आ रही थी। इसी बीच कहासुनी की रंजिश को लेकर ठेला दुकानदार की पत्नी ने टमाटर की गर्म चटनी आराध्या के ऊपर फेंक दिया, जिससे उसका चेहरा झुलस गया।
बच्ची चीखते-चिल्लाते भाग कर मां के पास पहुंची तो उसकी हालत देख परिजन परेशान हो गए। आनन-फानन बच्ची को लेकर हरैया वार्ड स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां भर्ती कर उसका इलाज चल रहा है। चंद्रभूषण तिवारी ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में सलेमपुर कोतवाली के एसएसआई राघवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। जांच की जा रही है। मामले में मुकदमा दर्ज कर र्कारवाई की जाएगी।
खौलते तेल से किशोर गंभीर रूप से झुलसा
उपनगर मझौलीराज के शंकर नगर वार्ड में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में 12 वर्षीय किशोर गंभीर रूप से झुलस गया। अनिकेश कुमार (12) पुत्र रविशंकर प्रसाद के घर पर किसी मंदिर में चढ़ावे के लिए पूड़ी बनाई जा रही थी। इसी दौरान अचानक कढ़ाही में खौलता तेल उछलकर किशोर के चेहरे पर गाल और दाहिने पैर पर गिर गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। घटना के बाद परिजन आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलेमपुर ले गए, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार किया। हालत गंभीर देख उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें