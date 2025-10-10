देवरिया मेडिकल कॉलेज की पानी की टंकी में मिले शव की पहचान, महाराष्ट्र के अशोक गावंडे का था

यूपी के देवरिया में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की पानी की टंकी में मिले शव की पुलिस ने गुरुवार की रात शिनाख्त कर ली। वह महाराष्ट्र का रहने वाला था। शव की शिनाख्त करने के बाद पुलिस मामले की तह में पहुंचने का प्रयास कर रही है।

यूपी के देवरिया में महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की पानी की टंकी में मिले शव की पुलिस ने गुरुवार की रात शिनाख्त कर ली। वह महाराष्ट्र का रहने वाला था। शव की शिनाख्त करने के बाद पुलिस मामले की तह में पहुंचने का प्रयास कर रही है। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के पानी टंकी से 6 अक्टूबर को एक शव पुलिस ने बरामद किया था। अब पुलिस ने शव की शिनाख्त कर ली है।

शव की शिनाख्त अशोक गावंडे निवासी आदित्य विश्व कॉम्प्लेक्स चंद्रोदय कॉम्प्लेक्स के सामने कुलगांव ठाणे महाराष्ट्र के रूप में की है। पत्नी अनीता ने भी शव की पुष्टि पति के रूप में की है। बताया जा रहा है कि पुलिस मेडिकल कॉलेज कैंपस के इमरजेंसी पर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज निकाला, इसमें 27 सितंबर को 108 नंबर के एंबुलेंस से एक मरीज चेकदार लुंगी और ब्लू शर्ट पहनकर आया और इमरजेंसी में इसका इलाज हुआ।

इमरजेंसी रजिस्टर में इसका नाम अशोक का नाम दर्ज किया गया है। एक पैर में घाव होने के कारण डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद सर्जिकल वार्ड में भर्ती कर लिया। इसके पहले 25 सितंबर को भी अशोक को 108 एंबुलेंस से लाकर इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। पुलिस की जांच में पता चला कि 27 को सुबह अशोक वार्ड से चला गया और दोबारा 27 को दिन में 2 बजे आया है।

पुलिस को पानी टंकी के पास जो चेकदार लूंगी और ब्लू शर्ट मिला, वही चेकदार लुंगी और ब्लू शर्ट पहनकर अशोक एंबुलेंस से इमरजेंसी पर आया था। पुलिस के पास उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है, इसी आधार पर पुलिस अशोक के बारे में पता लगाता शुरू कर दिया। जांच में पता चला कि औराचौरा शर्मा ढाबा के सामने सड़क के किनारे अशोक नाम का मरीज तड़प रहा था, उसके पैर में घाव था, कुछ बता नहीं पा रहा था।।