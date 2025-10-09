UP Deoria Medical college Outsourcing Workers Strike For not getting honorarium work stopped देवरिया मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्सिंग कर्मी मानदेय नहीं मिलने से नाराज, हड़ताल से कामकाज ठप, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी के देवरिया में महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया के आउटसोर्सिंग कर्मी गुरुवार की सुबह हड़ताल पर उतर गए। कर्मचारियों की अचानक हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गईं। संविदा कर्मियों की हड़ताल के चलते मेडिकल कॉलेज में काम का ठप हो गया।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, देवरियाThu, 9 Oct 2025 12:31 PM
यूपी के देवरिया में महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया के आउटसोर्सिंग कर्मी गुरुवार की सुबह हड़ताल पर उतर गए। कर्मचारियों की अचानक हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो गईं। संविदा कर्मियों की हड़ताल के चलते मेडिकल कॉलेज में काम का ठप हो गया और अफरा-तफरी मच गई। मौके पर पहुंचकर प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर श्वेता सिंह और सीएमएस डॉक्टर एचके मिश्रा ने उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी।

बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के आउटसोर्सिंग कर्मियों को पिछले चार माह से मानदेय नहीं मिला है। नाराज आउटसोर्सिंग कर्मियों ने गुरुवार की सुबह 8:00 बजे से कामकाज ठप कर दिया। इसके चलते पैथोलॉजी, ओपीडी, रजिस्ट्रेशन काउंटर समेत सभी जगह काम पूरी तरह से ठप हो गया। नाराज आउटसोर्सिंग कर्मी अपना मानदेय नहीं मिलने को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि मानदेय नहीं मिलने से उन्हें अपना खर्च चलाना मुश्किल हो गया है।

गौरतलब हो कि पहले भी उन्होंने कई बार अपनी मांगों को प्राचार्य के सामने रखा लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। ऐसे में मजबूर होकर उन्हें कामकाज ठप करना पड़ा। आक्रोशित संविदा कर्मियों को सीएमएस डॉक्टर एच के मिश्रा ने समझाने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। बाद में प्रभारी प्राचार्य डॉ. श्वेता सिंह ने पहुंचकर भी उन्हें समझाया लेकिन वह नहीं माने। हड़ताल के चलते मेडिकल कॉलेज में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। आंदोलन को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में पुलिस फोर्स भी बुला ली गई है।

