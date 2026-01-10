टहलने गए युवक का अपहरण कर जलाने की कोशिश, आरोपियों की ये थी मांग
यूपी में देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र में टहलने निकले एक युवक का बाइक सवार युवकों द्वारा अपहरण कर जलाने के प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। युवक को उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।
भटनी थाना क्षेत्र के मोतीपुर भुवाल निवासी रंजीत कुशवाहा (35) पुत्र कैलाश कुशवाहा सुबह टहलने के लिए निकले थे और संदिग्ध परिस्थिति में झुलस गए। उनका आरोप है कि सुबह जब टहलने निकले। इस बीच बाइक सवार दो युवक आए और उनके मुंह पर रुमाल फेंक दी, जिससे वह बेहोश हो गए और गिर गए। कुछ देर बाद वह भिंगारी बाजार क्षेत्र में ताल में लेकर चले गए और 10 लाख रुपये की मांग करने लगे। कहा देने पर छोड़ देंगे।
उन्होंने जलाने का प्रयास किया। इस दौरान कुछ लोग आ गए, इस पर युवक भाग गए। रंजीत का कहना है कि वह आरोपियों को पहचान नहीं रहा है। उनकी गाड़ी का नंबर वह जानता है। पुलिस ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। घटना के बाद सनसनी फैल गई है।
देवरिया के एएसपी, सुनील कुमार सिंह ने कहा कि मौके पर पहुंच कर मामले की जांच की जा रही है। युवक का बयान दर्ज किया गया है। गाड़ी नंबर के जरिये संबंधित तक पहुंचने का पुलिस प्रयास कर रही है। जांच के क्रम में पता चला कि संबंधित युवक द्वारा एक वर्ष पहले जलाने के प्रयास का आरोप लगाया गया था। उस मामले में भटनी थाने में केस दर्ज हुआ था। जांच के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो सकेगी।