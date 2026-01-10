टहलने गए युवक का अपहरण कर जलाने की कोशिश, आरोपियों की ये थी मांग

संक्षेप: यूपी में देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र में टहलने निकले एक युवक का बाइक सवार युवकों द्वारा अपहरण कर जलाने के प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। युवक को उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है।

यूपी में देवरिया जिले के भटनी थाना क्षेत्र में टहलने निकले एक युवक का बाइक सवार युवकों द्वारा अपहरण कर जलाने के प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। युवक को उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। एएसपी सुनील कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंच जांच की। घटना के पीछे रुपये के लेनदेन बताया जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

भटनी थाना क्षेत्र के मोतीपुर भुवाल निवासी रंजीत कुशवाहा (35) पुत्र कैलाश कुशवाहा सुबह टहलने के लिए निकले थे और संदिग्ध परिस्थिति में झुलस गए। उनका आरोप है कि सुबह जब टहलने निकले। इस बीच बाइक सवार दो युवक आए और उनके मुंह पर रुमाल फेंक दी, जिससे वह बेहोश हो गए और गिर गए। कुछ देर बाद वह भिंगारी बाजार क्षेत्र में ताल में लेकर चले गए और 10 लाख रुपये की मांग करने लगे। कहा देने पर छोड़ देंगे।

उन्होंने जलाने का प्रयास किया। इस दौरान कुछ लोग आ गए, इस पर युवक भाग गए। रंजीत का कहना है कि वह आरोपियों को पहचान नहीं रहा है। उनकी गाड़ी का नंबर वह जानता है। पुलिस ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। घटना के बाद सनसनी फैल गई है।