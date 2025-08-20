UP Deoria land dispute, temple heirs and state minister supporters Dharna and created a ruckus UP: भूमि विवाद में मंदिर के उत्तराधिकारी और राज्यमंत्री समर्थकों का धरना, हंगामा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP: भूमि विवाद में मंदिर के उत्तराधिकारी और राज्यमंत्री समर्थकों का धरना, हंगामा

यूपी के देवरिया में हनुमान मंदिर की भूमि पर राज्यमंत्री की शह पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को मंदिर के उत्तराधिकारी धरने पर बैठ गए। इसके बाद प्रशासन ने पैमाइश के बाद विवादित जमीन जब्त कर ली तो मंत्री के पट्टीदारों व समर्थकों ने हंगामा करते हुए धरना दिया।

Deep Pandey देवरिया, हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 02:06 PM
यूपी के देवरिया शहर के सीसी रोड स्थित श्री मनोकामनापूर्ण हनुमान मंदिर की भूमि पर राज्यमंत्री की शह पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को मंदिर के उत्तराधिकारी राजेश नारायण दास धरने पर बैठ गए। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने पांच घंटे के अंदर मामला सुलझाने का आश्वासन देकर धरना समाप्त कराया। शाम को प्रशासन ने पैमाइश के बाद विवादित जमीन जब्त कर ली तो मंत्री के पट्टीदारों व समर्थकों ने हंगामा करते हुए धरना दिया। मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम का कहना है छवि धूमिल करने को आरोप लगाए जा रहे हैं।

मंदिर की जमीन को लेकर काफी दिनों से राज्यमंत्री विजयलक्ष्मी गौतम, उनके रिश्तेदार और कुछ अन्य लोगों का मंदिर के महंत के साथ विवाद चल रहा है। मंगलवार को उत्तराधिकारी कुछ अन्य लोगों के साथ सुबह मंदिर गेट के सामने ही सड़क पर धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि राज्यमंत्री की शह पर मंदिर की भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। कुछ दिन पहले प्रशासन की मिलीभगत से मंदिर की जमीन पर दीवार उठा दी गई। सोमवार को मंदिर की तरफ गेट लगा दिया गया। जब तक गेट नहीं हटाया जाता तब तक वह सड़क से नहीं हटेंगे।

राज्यमंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने कहा कि मंदिर के समीप हमारी पुश्तैनी जमीन है। कुछ दिन पहले प्रशासन ने पैमाइश कर उसकी बाउंड्री करवाई थी। वहां सामान आदि रखने के लिए गेट लगवाया है। उसी बात को लेकर अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है। कुछ लोगों की सह पर मंदिर के उत्तराधिकारी मेरी छवि खराब करने के लिए अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा।

तीन घंटे चली भूमि की पैमाइश

श्री मनोकामनापूर्ण हनुमान मंदिर के उत्तराधिकारी राजेश नारायण दास के धरने की जानकारी पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा मौके पर पहुंचीं और पांच घंटे में मामले के निस्तारण का आश्वासन देते हुए धरना समाप्त कराया। शाम को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स के साथ दोबारा मंदिर पर पहुंचीं। यहां करीब तीन घंटे तक भूमि की पैमाइश चली। इसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने भूमि की जब्ती की कार्रवाई करते हुए गेट सील करा दिया। उसके बाद मंत्री के समर्थक और पट्टीदार उग्र हो गए और हंगामा करने लगे। रात करीब 8 बजे मंत्री समर्थकों ने शहर के सुभाष चौक पर पहुंच कर धरना दिया। एडीएम प्रशासन ने किसी तरह से समझा कर उन्हें शांत कराया।

मंदिर के समीप की विवादित जमीन की जब्ती

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए मंदिर के समीप की विवादित जमीन की जब्ती की गई है। विवादित भूमि की सुपुर्दगी देवरिया सदर कोतवाली पुलिस को सौंप दी गई है। मामले का निस्तारण होने तक अब वहां कोई निर्माण कार्य नहीं होगा।

