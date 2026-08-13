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यूपी: तिरंगा यात्रा के दौरान एक-एक कर गिरने लगीं छात्राएं, मचा हड़कंप; दौड़े अफसर

By Ajay Singh
वाचस्पति मिश्र, देवरिया
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राजकीय इंटर कॉलेज परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें कस्तूरबा गांधी इंटर कॉलेज की छात्राएं भी शामिल थी। कुछ ही देर बाद कुछ छात्राओं ने चक्कर आने की शिकायत की। कुछ छात्राएं अचेत होकर गिर पड़ीं । आनन-फानन में सभी को मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है।

deoria girls fall one by one during tiranga yatra
तिरंगा यात्रा के दौरान एक-एक कर गिरने लगीं छात्राएं

उत्तर प्रदेश के देवरिया में गुरुवार को तिरंगा यात्रा के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब इसमें शामिल छात्राएं एक-एक कर गिरने लगीं। देखते ही देखते करीब दो दर्जन छात्राएं बेहोश हो गईं जिन्हें आनन-फानन में देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। छात्राओं के बेहोश होने की सूचना मिलते ही डीएम समेत जिले के तमाम बड़े अफसर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टॉफ की पूरी टीम छात्राओं के इलाज में जुटी है।

मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें कस्तूरबा गांधी इंटर कॉलेज की छात्राएं भी शामिल थी। यात्रा निकलने के कुछ ही देर बाद कुछ छात्राओं ने चक्कर आने की शिकायत की। इस दौरान कुछ छात्राएं अचेत होकर गिर पड़ीं । आनन-फानन में सभी को महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एचके मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने भी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कुछ छात्राओं को ऑक्सीजन भी दिया गया है। जिला प्रशासन के आदेश पर जीआईसी से रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम तक यह तिरंगा यात्रा निकाली गई थी।

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अचानक बेहोश क्यों हुईं छात्राएं?

छात्राएं इतनी बड़ी संख्या में अचानक बेहोश क्यों हुईं यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि माना जा रहा है कि कड़ी धूप और उमस के चलते ऐसा हुआ। डॉक्टरों की टीम फिलहाल इलाज में जुटी है। उनका कहना है कि छात्राओं की हालत फिलहाल ठीक है। वे खतरे से बाहर हैं।

बस्ती में 400 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकली यात्रा

वहीं बस्ती के कप्तानगंज में एमसीसी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र-छात्राओं ने गुरुवार को नगर पंचायत कप्तानगंज में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। करीब 400 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकली यात्रा में विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बना। भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से पूरा कस्बा गूंज उठा।

गोरखपुर में भव्य तिरंगा यात्रा ने जगाया राष्ट्रभक्ति का जज्बा

वहीं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों तथा संबद्ध महाविद्यालयों के स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए पूरे शहर को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया।

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तिरंगा यात्रा का शुभारंभ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान का स्मरण कराया तथा उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता, गौरव और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से देश के प्रति अपने कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने का आह्वान किया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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