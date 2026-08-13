यूपी: तिरंगा यात्रा के दौरान एक-एक कर गिरने लगीं छात्राएं, मचा हड़कंप; दौड़े अफसर

राजकीय इंटर कॉलेज परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें कस्तूरबा गांधी इंटर कॉलेज की छात्राएं भी शामिल थी। कुछ ही देर बाद कुछ छात्राओं ने चक्कर आने की शिकायत की। कुछ छात्राएं अचेत होकर गिर पड़ीं । आनन-फानन में सभी को मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है।

उत्तर प्रदेश के देवरिया में गुरुवार को तिरंगा यात्रा के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया जब इसमें शामिल छात्राएं एक-एक कर गिरने लगीं। देखते ही देखते करीब दो दर्जन छात्राएं बेहोश हो गईं जिन्हें आनन-फानन में देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। छात्राओं के बेहोश होने की सूचना मिलते ही डीएम समेत जिले के तमाम बड़े अफसर मेडिकल कॉलेज पहुंचे। डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टॉफ की पूरी टीम छात्राओं के इलाज में जुटी है।

मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर से तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें कस्तूरबा गांधी इंटर कॉलेज की छात्राएं भी शामिल थी। यात्रा निकलने के कुछ ही देर बाद कुछ छात्राओं ने चक्कर आने की शिकायत की। इस दौरान कुछ छात्राएं अचेत होकर गिर पड़ीं । आनन-फानन में सभी को महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एचके मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। डीएम मधुसूदन हुल्गी ने भी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कुछ छात्राओं को ऑक्सीजन भी दिया गया है। जिला प्रशासन के आदेश पर जीआईसी से रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट्स स्टेडियम तक यह तिरंगा यात्रा निकाली गई थी।

अचानक बेहोश क्यों हुईं छात्राएं? छात्राएं इतनी बड़ी संख्या में अचानक बेहोश क्यों हुईं यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि माना जा रहा है कि कड़ी धूप और उमस के चलते ऐसा हुआ। डॉक्टरों की टीम फिलहाल इलाज में जुटी है। उनका कहना है कि छात्राओं की हालत फिलहाल ठीक है। वे खतरे से बाहर हैं।

बस्ती में 400 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकली यात्रा वहीं बस्ती के कप्तानगंज में एमसीसी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र-छात्राओं ने गुरुवार को नगर पंचायत कप्तानगंज में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। करीब 400 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकली यात्रा में विद्यार्थियों का उत्साह देखते ही बना। भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से पूरा कस्बा गूंज उठा।

गोरखपुर में भव्य तिरंगा यात्रा ने जगाया राष्ट्रभक्ति का जज्बा वहीं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों तथा संबद्ध महाविद्यालयों के स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए पूरे शहर को राष्ट्रभक्ति के रंग में रंग दिया।