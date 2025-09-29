UP Deoria Four Drowned in Saryu River including 3 minors While filling kalash for durga puja one saved दुर्गा पूजा के लिए कलश भरने गए 3 नाबालिग समेत 4 सरयू में डूबे, एक बचाया, अन्य की तलाश जारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
दुर्गा पूजा के लिए कलश भरने गए 3 नाबालिग समेत 4 सरयू में डूबे, एक बचाया, अन्य की तलाश जारी

यूपी के देवरिया जिले के बरहज के सरयू नदी के गौरा घाट पर सोमवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। दुर्गा पूजा के लिए कलश भरने गए तीन किशोर समेत चार लोग नदी में डूब गए। एक किशोर को तो लोगों ने बचा लिया जबकि दो किशोर समेत तीन लापता हैं।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान टीम, देवरियाMon, 29 Sep 2025 11:55 AM
यूपी के देवरिया जिले के बरहज के सरयू नदी के गौरा घाट पर सोमवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। दुर्गा पूजा के लिए कलश भरने गए तीन किशोर समेत चार लोग नदी में डूब गए। एक किशोर को तो लोगों ने बचा लिया जबकि दो किशोर समेत तीन लापता हैं। पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस के साथ पहुंचे गोताखोरों की मदद से तीनों की नदी में तलाश की जा रही है। मौके पर सीओ समेत अन्य अधिकारी पहुंच गए हैं।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार बरहज थाना क्षेत्र के नहछुआ गांव में मां दुर्गा की मूर्ति रखी जा रही है। गांव के किशोर व युवक बरहज के गौरा स्थित सरयू नदी में कलश भरने के लिए सुबह करीब 10 बजे गए थे। सरयू नदी में कलश भरने के दौरान गांव के विवेक कुमार (19) पुत्र बेचन, रणजीत (16) पुत्र अच्छेलाल, शेखर (15) पुत्र कोमल, गोरखपुर जनपद के चौरीचौरा थाना क्षेत्र के नई बाजार निवासी गांगुली (15) पुत्र बाबूराम गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे।

बताया जा रहा है कि डूबते हुए शोर करने पर वहां मौजूद लोगों ने गांगुली को तो बचा लिया, लेकिन विवेक, रणजीत व शेखर गहरे पानी में डूब गए। तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर सीओ बरहज पुलिस बल के साथ पहुंच गए और तलाश शुरू कर दी। अभी तक तीनों का पता नहीं चल पाया है। सीओ अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि दो किशोर समेत तीन के डूबने की सूचना है। गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा एक किशोर को पहले ही बचा लिया गया है।

