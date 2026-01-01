Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Deoria drug addict stabbed a young man in the stomach on the road
देवरिया में नए साल पर खूनी संघर्ष, नशेड़ी ने बीच सड़क पर युवक के पेट में घोंपा चाकू

देवरिया में नए साल पर खूनी संघर्ष, नशेड़ी ने बीच सड़क पर युवक के पेट में घोंपा चाकू

संक्षेप:

देवरिया जिले के तरकुलवा क्षेत्र में नए साल की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब नशे की हालत में एक युवक ने चाकू से हमला कर बाइक सवार को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक को पहले सीएचसी तरकुलवा ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।

Jan 01, 2026 12:01 pm ISTPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान टीम, देवरिया
यूपी के देवरिया जिले के तरकुलवा क्षेत्र में नए साल की सुबह एक नशेड़ी ने चाकू से हमला कर एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया ।आसपास के लोग घायलावस्था में लेकर उसको सीएचसी तरकुलवा पहुंचे जहां से हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। नशेड़ी युवक को वहां मौजूद भींड़ में दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान कुछ नाराज युवकों ने उसकी पिटाई भी की। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है।

तरकुलवा थाना क्षेत्र के दुबे टोला गांव के रहने वाले 45 साल के संतोष यादव किसी काम से अपने बाइक से बालपुर चौराहे के तरफ जा रहे थे। वह कस्बे के देशी शराब की दुकान के सामने पहुंचे थे। वहां नशे की हालत में थाना क्षेत्र के बालपुर गांव निवासी अमरजीत गुप्ता पुत्र अनिरुद्ध ने सड़क पर खड़े होकर हर गाड़ियों को रोक रहा था। संतोष की बाइक को भी उसने रोकने की कोशिश की जब वह जाने लगे तो उनसे भीड़ गया और अपने पैकेट से चाकू निकालकर उनके पेट में वार कर दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर गए।

आरोपित युवक गिरफ्तार

आसपास के लोग उनको इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इस मामले में थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि युवक को चाकू लगी है मारने वाला युवक नशे की हालत में था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

सनकी ने भीड़ के सामने युवती की गर्दन पर रखा चाकू, दबोचा

उधर, बिजनौर बुधवार शाम एक सनकी की हरकत से पूरे बाजार में सनसनी फैल गई। सिरफिरे ने सामान खरीदकर अपनी सहेलियों के साथ घर लौट रही युवती के गले पर अचानक चाकू रख दिया, जिससे पूरे बाजार में दहशत फैल गई और भीड़ एकत्र हो गई। लोगों ने घटना की वीडियो भी बनाकर वायरल कर दी।इस दौरान गश्त कर रही पुलिस ने सूचना पर आरोपी को दबोच लिया। पुलिस बाराबंकी निवासी आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुटी है। पीड़ित युवती को मेडिकल जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समीपुर भेज दिया गया है।

