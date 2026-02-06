किसान की तलाश में जुटा गोताखोर सरयू नदी में डूबा, परिजनों ने लगाए पुलिस पर आरोप

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Deoria Diver drowned While in Search of Missing farmer Family Blames Police
यूपी में देवरिया के बरहज में सरयू नदी में डूबे किसान की तीन दिन से एसडीआरएफ के साथ तलाश कर रहे गोताखोर की गुरुवार को डूबकर मौत हो गई। परिजनों ने उसकी मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है।

Feb 06, 2026 12:52 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, देवरिया
यूपी में देवरिया के बरहज में सरयू नदी में डूबे किसान की तीन दिन से एसडीआरएफ के साथ तलाश कर रहे गोताखोर की गुरुवार को डूबकर मौत हो गई। परिजनों ने उसकी मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। आरोप है कि बुखार से पीड़ित होने पर भी पुलिस उसे जबरन घर से ले गई। गोताखोर की मौत के बाद थाने पहुंची महिलाओं ने आक्रोश जताया। सीओ ने मामले की जांच कराने की बात कही है।

परसिया देवार निवासी किसान धरमू गत दो फरवरी को घर जाते समय पीपा पुल से फिसलकर सरयू नदी में डूब गया था। पुलिस गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश कर रही है। गुरुवार को गौरा निवासी सुरेंद्र साहनी (45) पुत्र मोहन साहनी एसडीआरएफ के साथ अपनी नाव से मऊ जनपद की सीमा में किसान की तलाश में जुटा था। दो अन्य नावें भी कुछ दूर तलाशी में लगी थीं। इस दौरान सुरेंद्र ने धरमू की तलाश में नदी में छलांग लगा दी। करीब 20 मिनट तक वह बाहर नहीं आया तो दो अन्य नावों पर मौजूद गोताखोर वहां पहुंचे और उन्होंने काफी प्रयास के बाद उसे बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। पुलिस ने सीएचसी पहुंचाया, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

सुरेंद्र की पत्नी उर्मिला के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं थाने पहुंच गईं। उनका कहना है कि पुलिस ने जबरदस्ती सुरेंद्र को नदी में उतार दिया। उर्मिला का कहना है कि उसके पति को बुखार था इसलिए वह पुलिस के डर से छिप गया था। पुलिस उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई।

चौथे दिन भी हुई तलाश नहीं मिला किसान

बरहज में सरयू नदी में डूबे किसान की तीन दिन से एसडीआरएफ के साथ तलाश कर रहे गोताखोर की गुरुवार को डूबकर मौत हो गई। सरयू में डूबने वाले किसान धरमू की तलाश चौथे दिन भी जारी रही। एसडीआरएफ और गोताखोरों का तलाशी अभियान जारी है। स्थानीय नाविकों के जरिये नदी तट पर भी निगरानी रखी जा रही है। एसडीआरएफ की टीम ने पुल के पास से लेकर मेहियवा और मऊ जनपद में रेस्क्यू किया, लेकिन किसान का पता नहीं चला।

सीओ, बरहज, राजेश चतुर्वेदी ने कहा कि एसडीआरएफ की टीम तीन दिन से रेस्क्यू कर रही है। मुझे बताया गया था कि गोताखोर स्वेच्छा से तलाश कर रहा था। पुलिस द्वारा उसके घर से ले जाने की जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो इसकी जांच कराई जाएगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

