किसान की तलाश में जुटा गोताखोर सरयू नदी में डूबा, परिजनों ने लगाए पुलिस पर आरोप

संक्षेप: यूपी में देवरिया के बरहज में सरयू नदी में डूबे किसान की तीन दिन से एसडीआरएफ के साथ तलाश कर रहे गोताखोर की गुरुवार को डूबकर मौत हो गई। परिजनों ने उसकी मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है।

यूपी में देवरिया के बरहज में सरयू नदी में डूबे किसान की तीन दिन से एसडीआरएफ के साथ तलाश कर रहे गोताखोर की गुरुवार को डूबकर मौत हो गई। परिजनों ने उसकी मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है। आरोप है कि बुखार से पीड़ित होने पर भी पुलिस उसे जबरन घर से ले गई। गोताखोर की मौत के बाद थाने पहुंची महिलाओं ने आक्रोश जताया। सीओ ने मामले की जांच कराने की बात कही है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

परसिया देवार निवासी किसान धरमू गत दो फरवरी को घर जाते समय पीपा पुल से फिसलकर सरयू नदी में डूब गया था। पुलिस गोताखोरों की मदद से उनकी तलाश कर रही है। गुरुवार को गौरा निवासी सुरेंद्र साहनी (45) पुत्र मोहन साहनी एसडीआरएफ के साथ अपनी नाव से मऊ जनपद की सीमा में किसान की तलाश में जुटा था। दो अन्य नावें भी कुछ दूर तलाशी में लगी थीं। इस दौरान सुरेंद्र ने धरमू की तलाश में नदी में छलांग लगा दी। करीब 20 मिनट तक वह बाहर नहीं आया तो दो अन्य नावों पर मौजूद गोताखोर वहां पहुंचे और उन्होंने काफी प्रयास के बाद उसे बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। पुलिस ने सीएचसी पहुंचाया, जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

सुरेंद्र की पत्नी उर्मिला के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं थाने पहुंच गईं। उनका कहना है कि पुलिस ने जबरदस्ती सुरेंद्र को नदी में उतार दिया। उर्मिला का कहना है कि उसके पति को बुखार था इसलिए वह पुलिस के डर से छिप गया था। पुलिस उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई।

चौथे दिन भी हुई तलाश नहीं मिला किसान बरहज में सरयू नदी में डूबे किसान की तीन दिन से एसडीआरएफ के साथ तलाश कर रहे गोताखोर की गुरुवार को डूबकर मौत हो गई। सरयू में डूबने वाले किसान धरमू की तलाश चौथे दिन भी जारी रही। एसडीआरएफ और गोताखोरों का तलाशी अभियान जारी है। स्थानीय नाविकों के जरिये नदी तट पर भी निगरानी रखी जा रही है। एसडीआरएफ की टीम ने पुल के पास से लेकर मेहियवा और मऊ जनपद में रेस्क्यू किया, लेकिन किसान का पता नहीं चला।