पहिया निकलने से रेलवे क्रासिंग पर फंसी टूरिस्ट बस, आई ट्रेन और फिर ऐसे टला हादसा

यूपी के देवरिया जिले में मंगलवार की सुबह एक बड़ा रेल हादसा टल गया। जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के पड़री मल्ल रेलवे ढाला पर टूरिस्ट बस का पहिया निकल गया बस फंस गई। रेलवे ट्रैक पर बस फंसा देख गेटमैन ने लाल झंडी दिखाकर मालगाड़ी को रोक दिया। वरना बड़ा हादसा हो जाता। गेटमैन की सूझबूझ से हादसा समय पर टल गया।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार बहराइच से एक बस सोनूघाट की तरफ जा रही थी, पड़री मल्ल रेलवे ढाला पर जैसे ही बस पहुंची, गेटमैन रेलवे गेट बंद करने लगा। रेलवे ढाला बंद होता देख टूरिस्ट बस का चालक तेजी से बस को ले जाने लगा। अचानक ढाले के पास बने ब्रेकर पर बस कूदी और एक्सल टूटते हुए बस का दोनों पिछला पहिया निकल गए और रेलवे ट्रैक पर ही बस फंस गई। उस समय एक मालगाड़ी तेजी से आ रही थी। यह देख गेटमैन ने तत्काल लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोक लिया और इसकी जानकारी रेलवे के उच्चाधिकारियों को दी।