पिकअप में घुसी बाइक; आग लगने से बाइक सवार महिला जिंदा जली, पति गंभीर

Feb 15, 2026 02:05 pm ISTSrishti Kunj निज संवाददाता, देवरिया
देवरिया में सड़क हादसे में एक पिकअप और बाइक में आमने-सामने से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक ने आग पकड़ ली और इस हादसे में बाइक सवार महिला जिंदा जल गई। महिला का पति बाइक चला रहा था और उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है।

यूपी के देवरिया में एक दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क हादसे में एक महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई। महिला अपने पति संग बाइक पर थी। बताया जा रहा है कि बाइक पिकअप से चकरा गई। देवरिया जिले के खुखुन्दू थाना क्षेत्र के मगहरा चौराहे पर रविवार की भोर में एक बड़ा हादसा हो गया। पिकअप व बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। जिससे आग लग गई और उस पर सवार महिला उसी में जिंदा जल गई जबकि महिला का पति गम्भीर रूप से घायल हो गया।

पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। महिला के पति को घायल होने के बाद उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। सूचना पर मौके मौके पर पहुंची पुलिस संग अग्निशमन टीम भी आई। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। मृतका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा गया है। मामले में मिली जानकारी के अनुसार बरहज थाना क्षेत्र के अमाव निवासी गिरिजा शंकर मिश्र अपनी पत्नी रेणु के साथ बाइक से भोर में सलेमपुर से अपने गांव जा रहे थे। अभी वह मगहरा चौराहा पर पहुंचे थे कि सामने से आ रही एक बाइक से भिड़त हो गई।

हादसे के बाद आसपास जमा हुए लोगों का कहना है कि हादसा इतना तेज था कि बाइक पिकअप में घुस गई और उस पर सवार महिला उसी में फंस गई। हादसे के बाइक में आग लग गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों की मदद से घायल पति तो किसी तरह बाहर निकला गया, लेकिन महिला को बचाने से पहले आग फैल गई और महिला जिंदा जल गई। सूचना मिलते ही सलेमपुर सीओ मनोज कुमार अग्निशमन टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। जबकि घायल बाइक सवार को उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज भेजा गया।

हादसे के बाद आग पर काबू पाने और पिकअप और बाइक को रास्ते से हटाने तक वहां आवागमन भी प्रभावित रहा। जेसीबी की मदद से वहां से जले हुए वाहनों को हटाया गया और रास्ता खुलवाकर आवागमन फिर चालू करवाया गया। सीओ ने बताया कि हादसे में महिला की मौत हुई है। शव को कब्जे में लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। वहीं, बाइक चलाने वाले का इलाज जारी है। हादसे की जांच की जा रही है। मामले में आगे की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दी जाएगी।

