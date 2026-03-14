बंदूक के बल पर नाबालिग को दो बार किया अगवा, खून निकलवाकर बेचा और फिर...

आरोपी दो बार नाबालिग लड़के का अपहरण कर चुके हैं और उसका खून निकाल कर बेच देते हैं। शुक्रवार को दोनों के किशोरों के परिजनों ने एसपी संजीव सुमन से मिल कर घटना की जानकारी दी।

देवरिया में नशेड़ियों ने रुपये के लिए एक किशोर को पिस्टल के बल पर दो बार अगवा कर दो यूनिट खून निकलवाकर बेच दिया, जबकि एक अन्य किशोर उनके चंगुल से भाग निकला। इस खबर से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आरोपी दो बार नाबालिग लड़के का अपहरण कर चुके हैं और उसका खून निकाल कर बेच देते हैं। शुक्रवार को दोनों के किशोरों के परिजनों ने एसपी संजीव सुमन से मिल कर घटना की जानकारी दी। एसपी ने घटना का जल्द पर्दाफाश करने का आश्वासन दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी, सर्विलांस समेत कई टीमें लगाई गई हैं।

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मामले में मिली जानकारी के अनुसार शहर के सिविल लाइंस रोड की रहने वाली एक महिला ने एसपी संजीव सुमन को शिकायत देते हुए बताया कि उनका बेटा कक्षा सात का छात्र है। गुरुवार को बेटे ने बताया कि राजेंद्र चौक के रहने वाले कुछ युवक नशेड़ी हैं। उन्होंने असलहे के बल पर दो बार उसके बेटे का अपहरण कर एक ब्लड बैंक पर ले गए। वहां उसका दो यूनिट खून निकलवाकर बेच दिया। साथ ही किसी को बताने पर हत्या की धमकी दी। महिला के अनुसार बेटे के साथ पहली बार 21 फरवरी को और दूसरी बार करीब एक सप्ताह पूर्व यह घटना हुई।

वहीं उमानगर के रहने वाले एक व्यक्ति ने भी एसपी से मिलकर आरोप लगाया कि 10 मार्च को महिला डिग्री कालेज के पास उसके 15 वर्षीय बेटे से कुछ नशेड़ी युवक दो हजार रुपए की मांग करने लगे। जब उसने इन्कार किया तो युवकों ने उसे पकड़ लिया और बोले कि रुपये नहीं दोगे तो खून दो। वे उसकी बांह पकड़ कर जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने लगे। विरोध करने पर पिटाई की और पेट में पिस्टल सटा दी। किसी तरह वह जान बचाकर वहां से भागा और घर आकर जानकारी दी। एसपी ने दोनों पीड़ितों को जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।