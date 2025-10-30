Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Deoria a principal faced serious consequences for questioning a student character; he was suspended
छात्रा के चरित्र पर उंगली उठाना प्रिंसिपल को पड़ा भारी, घरवालों की शिकायत पर सस्पेंड

छात्रा के चरित्र पर उंगली उठाना प्रिंसिपल को पड़ा भारी, घरवालों की शिकायत पर सस्पेंड

संक्षेप: यूपी के देवरिया में एक छात्रा के चरित्र पर उंगली उठाने और उसे सार्वजनिक रूप से अमानित करने के मामले में प्रिंसिपल पर कार्रवाई हुई। घरवालों की शिकायत पर प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया है। डीआईओएस के निर्देश पर कॉलेज प्रबंधक ने यह कार्रवाई की।  

Thu, 30 Oct 2025 08:12 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के देवरिया से एक शर्मनाक खबर सामने आई। यहां अपने ही कॉलेज की एक छात्रा के चरित्र पर उंगली उठाने और उसे सार्वजनिक रूप से अमानित करने के मामले में प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया है। डीआईओएस के निर्देश पर कॉलेज प्रबंधक ने यह कार्रवाई की। कॉलेज के प्रबंधक ने कार्रवाई की पुष्टि की है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बघौचघाट क्षेत्र की एक किशोरी पथरदेवा ब्लॉक के एक इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्रा है। सितंबर माह में उसने अचानक कॉलेज जाना बंद कर दिया। परिजनों के पूछने पर उसने बताया कि प्रधानाचार्य उसके चरित्र पर टिप्पणी करते हुए उसे सरेआम अपमानित करते हैं। 19 सितंबर को छात्रा के पिता ने डीएम और डीआईओएस इसकी शिकायत की।

डीआईओएस ने सह जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम गठित कर मामले की जांच कराई। 16 अक्तूबर को जांच टीम ने जांच रिपोर्ट सौंपी। टीम ने लिखा कि छात्रा के चिकित्सीय अवकाश पर प्रधानाचार्य ने सार्वजनिक रूप से छात्रा के चरित्र पर सवालिया निशान उठाया। छात्रा के प्रति अशिष्ट व्यवहार और उसकी निजी जिदंगी को लेकर टिप्पणी की।

पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने शुरू की जांच

उधर, छात्रा के पिता के प्रार्थना पत्र पर बघौचघाट थाने की पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में आरोपों की पुष्टि होनेपर डीआईओएस ने प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने को प्रबंधक को पत्र भेजा। प्रबंधक ने 26 अक्टूबर को प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया। प्रधानाचार्य द्वारा छात्रा पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। कमेटी ने इसकी जांच उच्चाधिकारियों से कराने को कहा है।

ये भी पढ़ें:गला दबाकर बहन को मार डाला, बोरी में भरकर फेंका शव; भाई ने किया सनसनीखेज मर्डर

मुरादाबाद में छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने के मामले में चल रही जांच

इससे पहले मुरादाबाद में छात्रा से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने का मामला भी सामने आया था। इस मामले मदरसे पर अब प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुरादाबाद के डीएम ने पूरे घटना क्रम को लेकर जांच कमेटी का गठन कर दिया है। डीएम के आदेश के बाद मदरसा परिसर में चल रहे इंटर कॉलेज की जांच चल रही है। मदरसे में विवाद सामने आया था, जिसमें एफआईआर दर्ज की गई थी

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Deoria अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |