छात्रा के चरित्र पर उंगली उठाना प्रिंसिपल को पड़ा भारी, घरवालों की शिकायत पर सस्पेंड

संक्षेप: यूपी के देवरिया में एक छात्रा के चरित्र पर उंगली उठाने और उसे सार्वजनिक रूप से अमानित करने के मामले में प्रिंसिपल पर कार्रवाई हुई। घरवालों की शिकायत पर प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया है। डीआईओएस के निर्देश पर कॉलेज प्रबंधक ने यह कार्रवाई की।

यूपी के देवरिया से एक शर्मनाक खबर सामने आई। यहां अपने ही कॉलेज की एक छात्रा के चरित्र पर उंगली उठाने और उसे सार्वजनिक रूप से अमानित करने के मामले में प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया है। डीआईओएस के निर्देश पर कॉलेज प्रबंधक ने यह कार्रवाई की। कॉलेज के प्रबंधक ने कार्रवाई की पुष्टि की है।

बघौचघाट क्षेत्र की एक किशोरी पथरदेवा ब्लॉक के एक इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्रा है। सितंबर माह में उसने अचानक कॉलेज जाना बंद कर दिया। परिजनों के पूछने पर उसने बताया कि प्रधानाचार्य उसके चरित्र पर टिप्पणी करते हुए उसे सरेआम अपमानित करते हैं। 19 सितंबर को छात्रा के पिता ने डीएम और डीआईओएस इसकी शिकायत की।

डीआईओएस ने सह जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम गठित कर मामले की जांच कराई। 16 अक्तूबर को जांच टीम ने जांच रिपोर्ट सौंपी। टीम ने लिखा कि छात्रा के चिकित्सीय अवकाश पर प्रधानाचार्य ने सार्वजनिक रूप से छात्रा के चरित्र पर सवालिया निशान उठाया। छात्रा के प्रति अशिष्ट व्यवहार और उसकी निजी जिदंगी को लेकर टिप्पणी की।

पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने शुरू की जांच उधर, छात्रा के पिता के प्रार्थना पत्र पर बघौचघाट थाने की पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में आरोपों की पुष्टि होनेपर डीआईओएस ने प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने को प्रबंधक को पत्र भेजा। प्रबंधक ने 26 अक्टूबर को प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया। प्रधानाचार्य द्वारा छात्रा पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। कमेटी ने इसकी जांच उच्चाधिकारियों से कराने को कहा है।