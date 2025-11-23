Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Deoria 9-year-old student raped by school manager
यूपी में 9 साल की छात्रा के साथ हैवानियत, स्कूल के मैनेजर ने बच्ची का किया रेप

यूपी में 9 साल की छात्रा के साथ हैवानियत, स्कूल के मैनेजर ने बच्ची का किया रेप

संक्षेप:

यूपी के देवरिया से शर्मनाक खबर सामने आई है। यहां एक स्कूल प्रबंधक ने नौ वर्ष की छात्रा के साथ रेप किया। कागजात दुरुस्त कराने के बहाने छुट्टी के दिन विद्यालय बुलाकर प्रबंधक ने हैवानियत की।

Sun, 23 Nov 2025 11:39 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश से शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां देवरिया जिले के एक हैवान स्कूल प्रबंधक ने एक मासूम छात्रा को हवस का शिकार बना लिया। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र में बिना मान्यता के चल रहे विद्यालय में रविवार को प्रबंधक ने नौ वर्ष की छात्रा के साथ रेप किया। कागजात दुरुस्त कराने के बहाने छुट्टी के दिन विद्यालय बुलाकर प्रबंधक ने हैवानियत की। रोती हुई घर पहुंची छात्रा ने परिजनों को आपबीती बताई तो वे आक्रोशित हो गए। तहरीर पर पुलिस ने आरोपित को हिरासत में ले लिया। हालांकि, रात तक इस मामले में मुकदमे की कार्रवाई नहीं हो सकी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में कक्षा 8 तक एक विद्यालय संचालित होता है। उसी गांव की नौ वर्ष की एक बच्ची वहां कक्षा एक में पढ़ती है। रविवार की दोपहर प्रबंधक ने छात्रा को कोई कागजात ठीक कराने के बहाने विद्यालय में बुलाया। प्रबंधक ने उसे पकड़ लिया। गलत तरीके से उसे छूने लगा। यही नहीं स्कूल प्रबंधक ने उसके साथ हैवानियत किया। मैनेजर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। प्रबंधकर ने छात्रों को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। छात्रा रोती हुई घर पहुंची और आपबीती बताई। इसके बाद परिजनों ने रात में थाने पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी प्रबंधक को हिरासत में ले लिया है।

ये भी पढ़ें:UP में 32 IAS और 26 PCS अगले साल रिटायर होंगे, अफसरों की सेवानिवृत्ति सूची जारी

थानाध्यक्ष डॉ. महेंद्र कुमार ने बताया कि शिकायत मिली है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिना मान्यता संचालित हो रहे इस विद्यालय के विरुद्ध दो दिन पहले ही बीईओ की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Rape अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |