देवबंद में छात्र की बेरहमी से हत्या, घर से बुलाकर चाकू से गोदा फिर रेलवे ट्रैक पर फेंका

संक्षेप:

यूपी में देवबंद क्षेत्र के गांव मेघराजपुर के मजरा मोहम्मद अलीपुरा में नौवीं के छात्र की घर से बुलाकर चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वारदात की जानकारी लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की।

Jan 16, 2026 12:06 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, देवबंद
यूपी में देवबंद क्षेत्र के गांव मेघराजपुर के मजरा मोहम्मद अलीपुरा में नौवीं के छात्र की घर से बुलाकर चाकू से गोद कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वारदात की जानकारी लगते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दंपति सहित पांच लोगों के खिलाफ हत्या मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं, छात्र की मौत से परिजनों कोहराम मचा हुआ है।

मयंक (14 वर्ष) के पिता रूपचंद ने बताया कि बुधवार देर रात करीब 12 बजे गांव मेघराजपुर निवासी युवक ने उसके बेटे को फोन कर घर से बुलाया था। आरोप है कि इस दौरान रवि और उसकी पत्नी संजो, पुत्र निखिल, पुत्री और शक्ति ने मयंक के साथ मारपीट कर उसके पेट में चाकू गोद दिया। इतना ही नहीं मयंक की हत्या कर शव गांव के पास रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। पीड़ित पिता ने बताया कि जब सूचना मिलने पर वह अपने मयंक को देखने के लिए ट्रैक पर पहुंचे तो उसके पेट में चाकू घुसा हुआ था।

सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। छात्र की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है। दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। दोनों पक्ष एक ही जाति के हैं। जानकारी के अनुसार किशोरी के परिजनों पर छात्र की हत्या करने का आरोप है। वारदात के खुलासे के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है।

हत्या को लेकर गांव में हो रही तरह-तरह की चर्चाएं

मयंक की हत्या के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं भी हो रही है। किशोरी और मृतक का एक दूसरे से परिचित होने को लेकर गांव में कानाफूसी भी हो रही है।

तीन भाइयों में सबसे छोटा था मयंक

देवबंद स्थित एचएवी इंटर कॉलेज में कक्षा नौ का छात्र मयंक अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी दो बहनें भी हैं। उधर, किशोर की हत्या के बाद आरोपी पक्ष घर बंदकर फरार हो गया। गांव में शांति व्यवस्था भंग न हो, इसलिए उच्चाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
