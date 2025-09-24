यूपी ने केंद्र से मांगे तालबेहट-कालिंजर किले, बरुआ सागर, सीएम योगी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र

यूपी ने केंद्र से तालबेहट-कालिंजर किले, मडफा, बरुआ सागर को मांगा है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है। इसे राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तालबेहट किला (ललितपुर), कालिंजर किला (बांदा), मडफा (चित्रकूट), बरुआ सागर झांसी के घाट की सीढ़ियों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का अनुरोध किया है। यह जानकारी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने बुंदेलखण्ड की भौगोलिक तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों का विवरण देते हुए कहा है कि बुंदेलखण्ड भारत का हृदयस्थल है। पहले इस क्षेत्र को दशार्ण दस नदियों का क्षेत्र, जेजाकभुक्ति और जुझौती कहा जाता था। यह क्षेत्र पाषाण काल से ही मानव की गतिविधियों का साक्षी रहा है। कालांतर में गुप्त एवं चंदेल राजाओं द्वारा यहां पर अनेक मंदिरों, किलों का निर्माण कराया गया है।

पत्र में मुख्यमंत्री ने यह भी अवगत कराया है कि शौर्य पराक्रम की गाथाओं से परिपूर्ण बुंदेलखण्ड भूभाग का भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में अमूल्य योगदान है तथा शैक्षणिक, सांस्कृतिक, कालात्मक, प्राकृतिक, अध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टिकोंण से अत्यंत समृद्धशाली क्षेत्र है। किन्तु कतिपय कारणों से यह क्षेत्र उपेक्षित रहा। बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन के अवसर पर आप द्वारा प्रेरणा दी गई थी कि बुंदेलखण्ड में स्थित महलों, किलों तथा स्मारकों को संरक्षित कर इन्हें पर्यटन की दृष्टि से विश्व पटल पर स्थापित कर इनका विकास कराया जाए।

पर्यटन मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार के स्वामित्व में स्थित स्मारक स्थलों का संरक्षण, संर्वधन एवं विकास कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। बुंदेलखण्ड के ऐतिहासिक महत्व को विश्व पटल पर प्रमुख स्थान प्राप्त होगा। इसके लिए विशेषज्ञ संस्था पर्यावरण, नियोजन और प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीईपीटी यूनिवर्सिटी) अहमदाबाद से सर्वेक्षण एवं अध्ययन कराया गया है। सेप्ट ने अपने अध्ययन रिपोर्ट में कुल 31 स्थानों को चयनित किया है।