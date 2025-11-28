दिल्ली-दून हाईवे पर महिला-बच्चों समेत एक ही परिवार के 7 की मौत, कार पर पलटा कंटेनर

संक्षेप: यूपी के सहारनपुर में दिल्ली–देहरादून नेशनल हाईवे पर शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। गांव सैयद माजरा अंडरपास के पास तेज रफ्तार कंटेनर अचानक अनियंत्रित होकर एक कार के ऊपर पलट गया। कार में सवार गांव सैयद माजरा के एक ही परिवार के लोग दब गए।

यूपी के सहारनपुर में दिल्ली–देहरादून नेशनल हाईवे पर शुक्रवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। गांव सैयद माजरा अंडरपास के पास तेज रफ्तार कंटेनर अचानक अनियंत्रित होकर एक कार के ऊपर पलट गया। कार में सवार गांव सैयद माजरा के एक ही परिवार के लोग दब गए। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई, पुलिस शवों को बाहर निकालने में जुटी हुई है।

स्थानीय लोगों के अनुसार हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में थाना गागलहेड़ी पुलिस व हाईवे पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कंटेनर को हटवाया। कार के नीचे दर्दनाक दृश्य देख हर कोई सन्न रह गया। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मृतकों में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं।

शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। हादसे के बाद हाईवे पर जाम लग गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अंडरपास के पास लगातार हादसे हो रहे हैं और सड़क चौड़ीकरण व स्पीड कंट्रोल की जरूरत है। घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है।