यूपी पुलिस का दरोगा बना ‘बाहुबली’, चेकिंग के दौरान भाग रहे युवक को कंधे पर उठाया फिर ले गए थाने
यूपी के कानपुर में एक दरोगा बाहुबली बन गया। चेकिंग के दौरान भाग रहे युवक को दरोगा ने पकड़कर अपने कंधे पर उठा लिया और फिर उसे थाने ले गए। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
Kanpur News: कानपुर में यूपी पुलिस के दरोगा बाहुबली बन गए। उन्होंने एक युवक को पकड़कर कंधे पर उठा लिया और फिर उसे थाने ले जाने लगे। दरोगा के इस कृत्य को किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरअसल जरीबचौकी चौराहे पर बुधवार देर रात पुलिस चेकिंग कर रही थी। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण वह पुलिस के चंगुल में फंस गया। पुलिस ने पीछा कर युवक को दबोच लिया। पुलिस थाने ले जाने लगी तो वह सड़क पर लेट गया। इस पर एक दरोगा ने उसे कंधे पर लादा और सीसामऊ थाने लेकर पहुंच गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि ‘हिन्दुस्तान’ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
सीसामऊ थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि बुधवार रात करीब 11 बजे वह पुलिस टीम के साथ जरीबचौकी चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान फजलगंज से जरीबचौकी की ओर रॉन्ग साइड से एक बाइकसवार आता दिखा। पुलिसकर्मियों ने हाथ देकर रोकने का प्रयास किया तो वह फजलगंज की ओर भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़कर थाने चलने को कहा तो अभद्रता करने लगा और सड़क पर लेट गया। इसके चलते एक पुलिसकर्मी ने उसे कंधे पर लाद लिया और थाने लाए। पकड़ा गया युवक पनकी का शिवम कुमार है। वह मोबाइल चोरी में जेल जा चुका है। डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस से अभद्रता करने के आरोप में शांतिभंग में कार्रवाई की गई है।
चलती ट्रेन से उतरते समय लड़खड़ाई महिला को सिपाही ने बचाया
वहीं दूसरी ओर यूपी पुलिस के सिपाही का वीडियो सोशल मीडियो पर वायरल हो गया। ललितपुर में चलती ट्रेन से उतरते समय लड़खड़ाई एक महिला को सिपाही ने फुर्ती दिखाते हुए बाल-बाल बचा लिया। बुधवार देर शाम हुई यह घटना स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जीआरपी थाने के प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि बुधवार रात करीब 8:30 बजे प्लेटफार्म नंबर तीन पर मालवां एक्सप्रेस आई। ट्रेन हल्की रफ्तार में थी तभी स्लीपर कोच से उतरते समय एक महिला लड़खड़ा गई और गेट पर ही गिर पड़ी। इस दौरान मौके पर मौजूद जीआरपी के सिपाही सोनवीर ने फुर्ती दिखाते हुए महिला को संभाला और प्लेटफार्म पर सकुशल उतारा। सिपाही की तत्परता से महिला ट्रैक पर गिरते बची। महिला कुछ दूर चलती ट्रेन से घिसटी भी, उसे हल्की चोटें आई हैं। सिपाही की सतर्कता देख प्लेटफार्म पर मौजूद लोग उसकी सराहना करने लगे।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।