ठगों को थाईलैंड-नेपाल और गोवा भेजती थी दुबई की कंपनी, खुलती थी एक लाख की शैंपेन
प्रतिबंधित गेमिंग एप का क्लोन बनाकर ठगी करने वाले एजेंटों को दुबई की ठग कंपनी थाईलैंड, गोवा, नेपाल की ट्रिप पर भेजती थी। तीन से चार दिनों की इस ट्रिप पर एजेंट जमकर मौज मस्ती करते थे।
प्रतिबंधित गेमिंग एप का क्लोन बनाकर ठगी करने वाले एजेंटों को दुबई की ठग कंपनी थाईलैंड, गोवा, नेपाल की ट्रिप पर भेजती थी। तीन से चार दिनों की इस ट्रिप पर एजेंट जमकर मौज मस्ती करते थे। पुलिस की जांच में सामने आया है कि जेल भेजे गए एजेंट एक-एक लाख रुपये की शैंपेन खोलते थे। इसके साथ ही कैशीनों में भी रुपये उड़ाते थे। पुलिस को आरोपियों की अय्याशी से जुड़े कई साक्ष्य मिले हैं।
बर्रा पुलिस ने आनलाइन गेम लोटस 365, रेड्डी बुक, कार्तिकेय, दुबई ईएक्सएच जैसे प्रतिबंधित गेम के क्लोन बनाकर ठगी करने वाला गैंग दबोचा था। दुबई से संचालित इस गेम के कंट्रोलर नोएडा, हरियाणा और दिल्ली में बैठे हैं जो कानपुर में सक्रिय ब्रांच 24, 25 और 26 को कंट्रोल कर रहे थे। ब्रांच 24 के आठ सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद दूसरी ब्रांच के एजेंट फोन बंद करके भूमिगत हो गए हैं।
यह लोग टेलीग्राम और रील पर गेम खेलने के लिए आइडी का लिंक भेजकर लोगों को फंसाते थे। जो ब्रांच अच्छा काम करती है, उसे ट्रिप पर भेजा जाता था। ठग कंपनी इन ब्रांच को एक करोड़ का टारगेट देती थी। एक माह में इस टारगेट को पूरा करने वाली ब्रांच-24 को दो माह पहले ट्रिप पर भेजा गया था। पुलिस के पास इस बात के साक्ष्य हैं कि आरोपियों ने एक-एक लाख रुपये कीमत की शैंपेन खोली, कैशीनों में जुआं खेला जिसमें लाखों रुपये उड़ा दिए।
मोहाली गई टीम, मिले से 5 अकाउंट
पुलिस के मुताबिक मोहाली में जीएसटी फर्म बनाकर 5 अकाउंट खोले गए थे। यह फर्म सही हैं या फिर फर्जी, इसका पता लगाने एक टीम मोहाली गई है। जीएसटी विभाग को भी रिपोर्ट बनाकर भेजी गई है ताकि फर्मों की हकीकत पता चल सके।
प्रदेश के एक और जिले में मिली ठग कंपनी की ब्रांच
बर्रा पुलिस के मुताबिक प्रदेश के एक और जिले में ठग कंपनी की ब्रांच काम कर रही है। पुलिस को डाटा मिला है जिसे रीड किया जा रहा है। कुछ चीजें अस्पष्ट हैं। पता लगाना मुश्किल हो रहा है ब्रांच का नंबर क्या है।
ठग कंपनी के बड़े एजेंट रडार पर
बर्रा पुलिस के मुताबिक ठग कंपनी के बड़े एजेंट नोएडा, दिल्ली और हरियाणा में बैठे हैं। यही लोग प्रदेश भर में इस नेटवर्क का संचालन कर रहे हैं। प्रदेश में काम कर रही ठग कंपनी की ऐसी 74 ब्रांच अब तक सामने आ चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक जल्द ही ठग कंपनी के बड़े एजेंटों की तलाश में टीम रवाना की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें