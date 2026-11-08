दिवाली ऑफर के चक्कर में संभलकर, साइबर ठगों ने बिछाए लॉटरी और सस्ती शॉपिंग के नए-नए जाल
दिवाली ऑफर के चक्कर में संभलकर रहें। साइबर ठगों ने लोगों को लूटने के लिए और खातों से रकम ट्रांसफर करवाने के लिए लॉटरी और सस्ती शॉपिंग के नए-नए जाल बिछाए हैं। ऑनलाइन मोबाइल पर आई एक फाइल पर क्लिक करने से खाते खाली हो सकते हैं।
मुरादाबाद। दीपावली के त्योहारी सीजन को भुनाने के लिए साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। बीते कुछ समय से साइबर ठग लोगों को सस्ती खरीदारी, बंपर लॉटरी, कैशबैक और आकर्षक ऑफर वाले मैसेज भेज रहे हैं। एपीके फाइल भेजकर उसे डाउनलोड कराके मोबाइल हैक कर ठगी की जा रही है। मुरादाबाद जिले में कई लोगों के पास इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। कुछ लोगों ने साइबर सेल में इसकी शिकायत भी की है।साइबर ठगी करने वाले अपराधियों ने दीपावली के त्योहारी सीजन में लोगों को ठगने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं।
एपीके फाइल की मदद से ठग ऐसे खाली करते खाता
जब साइबर ठगों का मैसेज पढ़ने के बाद लालच में आकर कोई व्यक्ति भेजे गए लिंक को क्लिक करके एपीके फाइल डाउनलोउ करता है तो साइबर ठग अपना काम शुरू कर देते हैं। एपीके फाइल मोबाइल में इंस्टॉल होते ही वह कांटैक्ट, मैसेज, ओटीपी और बैंकिंग ऐप की परमिशन मांग लेता है। इसके बाद उपभोक्ता के बैंक से ओअीपी अपने आप ठगों के पास चला जाता है और खाता खाली कर देते हैं।
एसपी सिटी, कुमार रणविजय सिंह ने कहा कि साइबर ठग लोगों को जाल में फंसाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। त्योहारी सीजन में सस्ते सामान के ऑफर, लॉटरी, कैशबैक आदि के मैसेज लोगों के पास आए हैं। इस तरह की कुछ शिकायतें मिली है। अभी किसी ने ठगी की शिकायत नहीं की है। यदि किसी के पास ऐसे मैसेज आएं तो तत्काल इसकी सूचना पास के थाने और साइबर सेल में करें ताकि कार्रवाई की जा सके।
कूरियर कंपनी का प्रतिनिधि भी बता रहे हैं ठग
साइबर ठग खुद को ई-कॉमर्स कंपनी, कूरियर सर्विस आदि का प्रतिनिध बता सस्ती शॉपिंग का ऑफिर, लॉटरी निकलने, कैशबैक की बात कही जा रही है। जैसे...मुझे तो यकीन नही था। लेकिन खाते में दो हजार रुपये आ गए। आप भी इस लिंक को खोलें।
साइबर ठगी से बचाव के लिए क्या करें
- तरह-तरह के ऑफर वाले मैसेज को बिना चेक किए न खोलें। न तो आपका खाता खाली हो जाएगा।
- किसी भी अंजान नंबर या लिंक से आए एपीके फाइल को डाउनलोड न करें। परिवार को भी बताएं।
- केवल आधिकारिक मोबाइल ऐप ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें। अन्य ऐप से बचें।
- लॉटरी, इनाम, सस्ते ऑफर वाले मैसेज पर भरोसा न करें। आधिकारिक पुष्टि जरूर करें।
- किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट जरूर चेक करें।
- मोबाइल में किसी भी ऐप का मैसेज, कॉन्टैक्ट और बैंकिंग की परमिशन बहुत की सोच-समझकर ही दें।
- यदि ऐसे मैसेज आएं तो उस नंबर को तत्कार ब्लॉक करें और साइबर सेल को सूचना दें।
- बैंकिंग ऐप में टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखें, इससे किसी भी पेमेंट से पहले बैंक आप को अलर्ट करेगा।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें