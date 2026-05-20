पिता ने बेटी की हत्याकर खेत में ही दफनाया शव, पड़ोसी से प्यार की खौफनाक सजा
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने अपनी 21 वर्षीय बेटी इसलिए गला दबाकर हत्या कर दी क्योंकि वह पड़ोसी से प्यार करती थी और शादी की जिद पर अड़ी थी। बेटी को बहाने से खेत पर ले जाकर मार डाला और शव को गड्ढे में दबा दिया।
UP News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से रिश्तों को कलंकित करने वाली एक सनसनीखेज और दिलदहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां के खैर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव जरारा में एक पिता ने तथाकथित सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर अपनी ही 21 वर्षीय जवान बेटी की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। इतना ही नहीं, जघन्य अपराध को छिपाने के लिए आरोपी पिता ने बेटी के शव को अपने ही खेत में गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिया। युवती का कसूर सिर्फ इतना था कि वह पड़ोसी युवक से प्यार करती थी और उससे शादी करने की जिद पर अड़ी हुई थी।
पड़ोसी युवक से प्रेम संबंध और शादी की जिद बनी काल
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जरारा गांव का रहने वाला पूरन सिंह पेशे से किसान है। उसकी 21 साल की बेटी शिवानी का गांव के ही एक सजातीय युवक के साथ काफी समय से प्रेम संबंध चल रहा था। जब इस बात की भनक शिवानी के परिजनों को लगी, तो घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने दोनों के मिलने-जुलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी और शिवानी को कड़ा पहरा देकर घर में कैद कर दिया। इसके बावजूद शिवानी अपने फैसले पर अडिग रही और उसने साफ कह दिया कि वह शादी करेगी तो सिर्फ अपने प्रेमी से ही करेगी। परिजनों ने उसे जाति और समाज का हवाला देकर काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन शिवानी की जिद के आगे पिता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया।
बहाने से खेत पर ले जाकर उतारा मौत के घाट
बीते 17 मई, 2026 की शाम को आरोपी पिता पूरन सिंह ने बेटी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की एक खौफनाक साजिश रची। वह शिवानी को किसी काम का बहाना बनाकर चुपचाप अपने साथ खेत पर ले गया। सुनसान खेत में पहुंचते ही पूरन सिंह ने गुस्से में शिवानी की गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने रात के अंधेरे में ही खेत के बीचों-बीच एक गहरा गड्ढा खोदा और बेटी की लाश को उसमें दबाकर मिट्टी डाल दी, ताकि किसी को शक न हो। घर लौटने पर उसने बाकी लोगों को गुमराह करने की कोशिश की।
ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने उगलाया सच
मंगलवार (19 मई) को जब पड़ोसियों को शिवानी के अचानक गायब होने पर शक हुआ, तो गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने इस बात की गुप्त सूचना तुरंत खैर थाना पुलिस को दे दी। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए आरोपी पिता पूरन सिंह को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में पूरन पुलिस को गुमराह करता रहा और दावा किया कि उसकी बेटी की मौत बीमारी के कारण हुई है। लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तो वह टूट गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया।
शाम को पुलिस टीम मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल के साथ पूरन सिंह को लेकर खेत पर पहुंची। आरोपी की निशानदेही पर जब गड्ढे की खुदाई की गई, तो शिवानी का शव बरामद हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद से घर के अन्य सदस्य गिरफ्तारी के डर से फरार हैं। खैर के क्षेत्राधिकारी (CO) संजीव तौमर ने बताया कि आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतका की मां लता की तहरीर के आधार पर आरोपी पति पूरन सिंह के खिलाफ हत्या (धारा 302) और साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।