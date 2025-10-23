छोटी सी बात पर खौफनाक इंतकाम, चचेरे भाई ने बहन के पेट और गर्दन पर चाकू से वारकर की हत्या

संक्षेप: उन्नाव जिलेमें रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। चचेरे भाई ने 16 वर्षीय किशोरी की पेट और गले में चाकू से वारकर बेरहमी से हत्या कर दी। किशोरी का शव ग्राम प्रधान के घर के पीछे खेत में रक्तरंजित हालत में मिला। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

यूपी के उन्नाव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां गला और पेट में चाकू से वारकर 16 वर्षीय किशोरी की हत्या कर दी गई। रक्तरंजित शव गांव के प्रधान के घर के पीछे खेत में पड़ा मिला। मृतका की बुआ की तहरीर पर चचेरे भाई के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपित वारदात के बाद से फरार है।

बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के चिंगरपुरवा गांव के रहने वाले अमर सिंह की बेटी आरती गुरुवार सुबह घर से किसी काम बाहर गई थी। काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो परिवार के लोगों ने उसकी तलाश की। ग्राम प्रधान के घर के पीछे खेत में उसका रक्तरंजित शव पड़ा मिला। शव देखते ही परिवारवालों के होश उड़ गए। पेट व गले में कई जगह चाकू से वारकर हत्या की गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच-पड़ताल, साक्ष्य संकलन और पूछताछ के बाद पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने बताया कि हत्या के कारणों की जांच की जा रही है। परिजन की तहरीर के आधार पर नामजद आरोपित चचेरे भाई राजेश के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है।