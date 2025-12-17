Hindustan Hindi News
गोआश्रय स्थलों में पशुओं के लिए आहार की मात्रा और कीमतें तय, गड़बड़ी पर लगेगी लगाम

संक्षेप:

यूपी में राज्य के अस्थायी, स्थायी व कान्हा गो आश्रय अस्थलों में संरक्षित गोवंश के लिए आहार की मात्रा तय कर दी गई है। कुल 7560 गोआश्रय स्थलों में संरक्षित 12.36 लाख निराश्रित गोवंश को संतुलित एवं समान स्तर का आहार उपलब्ध कराया जाएगा।

Dec 17, 2025 08:21 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
यूपी में राज्य के अस्थायी, स्थायी व कान्हा गो आश्रय अस्थलों में संरक्षित गोवंश के लिए आहार की मात्रा तय कर दी गई है। कुल 7560 गोआश्रय स्थलों में संरक्षित 12.36 लाख निराश्रित गोवंश को संतुलित एवं समान स्तर का आहार उपलब्ध कराया जाएगा। पशुधन विभाग की ओर से इस संबंध में गोवंश के भरण-पोषण के लिए जिलों में भूसा, हरे-चारे व साइलेज अलग-अलग दरों पर क्रय होने से असुविधा उत्पन्न होती है।

बता दें कि इसलिए प्रत्येक गोवंश के लिए निर्धारित 50 रुपये से तीन किलो चारा लिया जाएगा। इसमें भूसा प्रति किलो सात से आठ रुपये होगा, पांच किलो हरा चारा ढाई से तीन रुपये प्रति किलो, 500 ग्राम पशु आहार जो कि 22 रुपये प्रति किलो दिया जा सकेगा। गुणवत्ता जांच व आहार की आपूर्ति प्रत्येक जनपद में आपूर्ति किए जाने वाले साइलेज, हरे चारे एवं पशु आहार की समय-समय पर विभागीय अथवा कृषि विश्वविद्यालयों की पशु पोषण प्रयोगशालाओं में जांच कराई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भूसा, साइलेज तथा पशु आहार के टेंडर प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2026 तक करने होंगे।

दरअसल, पशु आहार की कीमतों के नाम पर चल रही गड़बड़ी को रोकने के लिए पशुधन विभाग ने प्रति गोवंश आहार की मात्रा और उसकी दरें निर्धारित की गई हैं। अब गो आश्रय स्थलों में प्रति गोवंश के लिए अधिकतम 50 रुपये की सीमा के अंदर आहार की व्यवस्था होगी। इसमें विभाग ने पशु आहार, भूसा, हरा चारा, साइलेज आदि की दरें भी तय कर दी हैं।

पिछले दिनों गौतमबुद्धनगर, आजमगढ़, ललितपुर, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, अलीगढ़ आदि कई जिलों में की गई पशु आहार की खरीद में कीमत के बड़े अंतर का मामला सामने आया था। इसके बाद सरकार ने गो आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के सुव्यवस्थित भरण-पोषण के लिए साइलेज, हरा चारा तथा संतुलित पशु आहार की आपूर्ति और प्रति पशु औसत आहार मात्रा निर्धारण का निर्णय लिया है।

