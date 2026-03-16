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कंगना रनौत केस में यूपी की कोर्ट का सख्त रुख, लगाया हर्जाना; जानें पूरा मामला

Mar 16, 2026 08:11 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, आगरा
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कंगना की ओर से अधिवक्ताओं ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता की तबीयत खराब होने के कारण वह सोमवार को आगरा आकर बहस करने में असमर्थ हैं। आगे की तारीख दिए जाने का आग्रह किया। इस पर वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने एतराज किया। कहा कि पिछली तीन तारीखों से मामले को टाला जा रहा है।

कंगना रनौत केस में यूपी की कोर्ट का सख्त रुख, लगाया हर्जाना; जानें पूरा मामला

Kangana Ranaut Case: सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध दायर परिवाद में सोमवार को आगरा की अदालत में सुनवाई हुई। कंगना की ओर से अधिवक्ता की तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए बहस के लिए अगली तारीख नियत करने का आग्रह किया। इस पर वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपत्ति उठाई और हर्जाना लगाने की मांग की। इस कारण बहस नहीं हो सकी। विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए की कोर्ट ने बहस के लिए अंतिम अवसर देते हुए विपक्षी पर 500 रुपये का हर्जाना लगाया और मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन अप्रैल नियत की है।

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कंगना की ओर से अधिवक्ता सुधा प्रधान और विवेक शर्मा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता की तबीयत खराब होने के कारण वह सोमवार को आगरा आकर बहस करने में असमर्थ हैं। आगे की तारीख दिए जाने का आग्रह किया। वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुखवीर सिंह चौहान और राजवीर सिंह ने एतराज जताते हुए तर्क दिए कि पिछली तीन तारीखों से विपक्षी की ओर से मामले को टाला जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने किसानों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में भाजपा की हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत के विरुद्ध 11 सितंबर 2024 को अदालत में परिवाद दाखिल किया था।

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कंगना पर यह है आरोप

फिल्म अभिनेत्री और भाजपा की हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र की सांसद कंगना रनौत पर आरोप है कि उन्होंने 26 अगस्त 2024 को अपने बयान में किसानों पर अपमानजनक टिप्पणी की जिससे लाखों किसानों की भावनाएं आहत हुईं। इसके पहले कोर्ट ने बहस के लिए छह मार्च की तारीख नियत की थी। उसके पहले की तारीख पर कोर्ट में वादी पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने पुलिस आख्या पर एतराज जताते हुए दलीलें दी थीं। तब वादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुखवीर सिंह चौहान और राजवीर सिंह ने तर्क दिया था कि पुलिस ने पुन: पूर्ववत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। विपक्षियों के बयान दर्ज नहीं किए गए। कंगना की ओर से उनकी अधिवक्ता द्वारा दिया गया बयान विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं है। इस मामले में इस साल की 29 जनवरी को भी सुनवाई हुई थी। तब थाना न्यू आगरा पुलिस ने रिपोर्ट दाखिल की थी।

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सुप्रीम कोर्ट की नजीर दाखिल की

वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्गविजय सिंह भैया ने सुप्रीम कोर्ट की एक नजीर प्रस्तुत की। जिसमें दलील दी गई कि कोई भी अधिवक्ता वादकारी की पैरवी तो कर सकता है, लेकिन वादकारी का बयान दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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