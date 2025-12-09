यूपी के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी लगानी ही पड़ेगी, शासनादेश जारी

संक्षेप: यूपी के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी लगानी पड़ेगी। पूर्व में हुए विरोध को देखते हुए हाजिरी दर्ज करने के लिए शिक्षकों को एक घंटे की मोहलत दिए जाने का निर्णय किया गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने स्कूल शिक्षा निदेशक के नाम आदेश जारी कर दिया है।

यूपी में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी लगानी ही पड़ेगी। पूर्व में हुए विरोध को देखते हुए हाजिरी दर्ज करने के लिए शिक्षकों को एक घंटे की मोहलत दिए जाने का निर्णय किया गया है। इसके अलावा जिन विद्यालयों में नेटवर्क की समस्या की वजह से उपस्थिति दर्ज करने में समस्याएं आएंगी, वहां विद्यालय समय में ही शिक्षकों को ऑफलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होगी जो बाद में नेटवर्क आने पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली से सिंक हो जाएगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने स्कूल शिक्षा निदेशक के नाम आदेश जारी कर दिया है।

स्कूल शिक्षा निदेशक जल्द ही शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में आदेश लागू किए जाने की तिथि की घोषणा करेंगी। ऑनलाइन उपस्थिति के लिए बीते अक्तूबर में एक 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों के अलावा शिक्षक संगठनों व शिक्षकों को भी सदस्य बनाया गया था। कमेटी ने पिछले दिनों अपनी रिपोर्ट शासन को दे दी, जिसके बाद शासन ने यह आदेश जारी कर दिया। शासनादेश में कहा गया है कि शिक्षकों की उपस्थिति के लिए विद्यालय प्रारम्भ होने से एक घंटे का मार्जिन दिया जाएगा। उक्त अवधि के बाद सिस्टम स्वत: ही लॉक हो जाएगा।

इसके अलावा जिन विद्यालयों में नेटवर्क की उपलब्धता के कारण उपस्थिति दर्ज करने में समस्या आ रही हो, वहां ऑफलाइन मोड में उपस्थिति दर्ज की जाएगी जो नेटवर्क आने पर ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली से सिंक हो जाएगी। विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उक्त उपस्थिति प्रणाली में उपस्थिति दर्ज की जाएगी।