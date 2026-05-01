यूपी में कफ सिरप तस्करी के आरोपी विकास सिंह की 51 लाख की संपत्ति फ्रीज, बड़ा ऐक्शन
यूपी में बड़ी कार्रवाई हुई है। कफ सिरप तस्करी में आरोपी विकास सिंह की आजमगढ़ और लखनऊ में 50.90 लाख रुपये की संपत्ति शुक्रवार को पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने फ्रीज कर दी।
UP News: यूपी में कफ सिरप तस्करी मामले में बड़ा ऐक्शन हुआ है। कफ सिरप तस्करी में आरोपी बरदह के नरवें गांव निवासी विकास सिंह की आजमगढ़ और लखनऊ में 50.90 लाख रुपये की संपत्ति शुक्रवार को पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने फ्रीज कर दी। आरोप है कि उसने अवैध कमाई से गांव में मकान बनवाने के साथ ही लखनऊ में फ्लैट बुक कराया था।
पुलिस के अनुसार बरदह थाना क्षेत्र के नरवें गांव निवासी विकास सिंह कफ सिरप तस्करी में आरोपी है। उसके विरुद्ध दीदारगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। साइबर थाना पुलिस की जांच में उसकी अवैध संपत्ति और कारोबार के नेटवर्क की जानकारी मिली थी। जांच में पता चला कि विकास ने सिरप की तस्करी से मिले रुपये से अपने पैतृक गांव नरवें में मकान का निर्माण कराया है, जिसकी अनुमानित लागत करीब 27 लाख 25 हजार 393 रुपये है। इसके अलावा, लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन स्थित शालीमार वन वर्ल्ड परियोजना में आवासीय फ्लैट बुक कराया था, जिसकी कुल कीमत 1.61 करोड़ रुपये है। इसमें उसने अग्रिम रूप से 23 लाख 64 हजार 978 रुपये जमा किए थे।
मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने संपत्ति फ्रीज करने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी थी। कोर्ट के आदेश पर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई की। सीओ लालगंज भूपेश पांडेय, साइबर थानाध्यक्ष देवेंद्र प्रताप सिंह और बरदह थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह फोर्स के साथ सुबह दस बजे नरवें गांव पहुंचे। नायब तहसीलदार मार्टीनगंज अरुण कुमार के पहुंचने पर कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस ने संपत्ति को फ्रीज करने का बोर्ड भी लगाया।
लखनऊ में भी हुई कार्रवाई
एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आरोपी विकास की गांव में स्थित 27 लाख 25 हजार 393 रुपये की संपत्ति को फ्रीज किया गया है। इसके साथ ही लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन स्थित शालीमार वन वर्ल्ड परियोजना में विकास के नाम से बुक फ्लैट के लिए जमा 23 लाख 64 हजार 978 रुपये भी कंपनी के खाते में फ्रीज कर दिए गए हैं। विकास सिंह की कुल 50 लाख 90 हजार रुपये की संपत्ति फ्रीज की गई है।
वाराणसी की जेल में बंद है आरोपी विकास
आरोपी विकास सिंह वाराणसी की जेल में बंद है। वह नेपाल भागने की फिराक में था। एसटीएफ की टीम ने उसे नेपाल बॉर्डर से पकड़ा था। विकास सिंह अपने पिता के साथ जौनपुर में रहता था। वहीं से कोडीन कफ सिरप गिरोह के संपर्क में आने के बाद उसने यह अवैध कारोबार शुरू किया था।
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दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें