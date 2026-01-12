Hindustan Hindi News
यूपी कफ सिरप केस का मास्टरमाइंड शुभम का मौसेरा भाई गिरफ्तार, वाराणसी पुलिस की कार्रवाई

यूपी कफ सिरप केस का मास्टरमाइंड शुभम का मौसेरा भाई गिरफ्तार, वाराणसी पुलिस की कार्रवाई

संक्षेप:

यूपी में कप सिरप तस्करी मामले में मास्टरमाइंड शुभम का मौसेरा भाई गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी आदित्य सरगना शुभम जायसवाल के साथ मिलकर प्रतिबंधित कफ सिरप की कालाबाजारी करता था।

Jan 12, 2026 11:13 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के वाराणसी में कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी मामले में सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाए गए एक आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी आदित्य इस मामले के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का मौसेरा भाई है।

कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर सिंह ने बताया कि जालपा देवी (चौक थाना क्षेत्र) निवासी आदित्य सरगना शुभम जायसवाल के साथ मिलकर प्रतिबंधित कफ सिरप की कालाबाजारी करता था। जांच में सामने आया है कि बिना अस्तित्व वाली फर्म ‘शिव इंटरप्राइजेज’ के खाते में उसने लगभग एक करोड़ रुपये जमा किए गए थे। इस फर्म का बैंक खाता पीलीकोठी स्थित इंडियन बैंक में खुला था। प्रभारी निरीक्षक के अनुसार आरोपी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था, जहां से आवश्यक साक्ष्य मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। आरोपी को विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट/14वां वित्त फाइनेंस) की अदालत में पेश करके जेल भेज दिया गया।

बैंक की पर्ची में मोबाइल नंबर से पकड़ में आया

प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद बैंक से डिटेल निकलवाई गई थी। बैंक की पर्ची में आरोपी आदित्य ने गलती से अपना मोबाइल नंबर भर दिया था। जांच के दौरान पुलिस ने पर्ची बरामद की थी।

फर्जी टैक्स इनवॉइस के लिए खुली थी फर्म

प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि करीब दो वर्ष पहले शुभम जायसवाल ने अपने मौसेरे भाई आदित्य जायसवाल के साथ मिलकर ‘शिव इंटरप्राइजेज’ नामक फर्म खोली थी। इस फर्म के नाम पर फेंसीडिल कफ सिरप की आपूर्ति केवल कागजातों में दर्शाई जाती थी, जबकि वास्तविक सप्लाई अन्य स्थानों पर की जा रही थी। उन्होंने बताया कि शिव इंटरप्राइजेज के खाते में नगद धनराशि जमा कराने की जिम्मेदारी आदित्य जायसवाल को सौंपी गई थी। आर्थिक लाभ के लिए आदित्य अपनी फर्म ‘श्री स्वास्तिक फार्मा’ के नाम से शिव इंटरप्राइजेज के लिए फर्जी टैक्स इनवॉइस और ई-वे बिल तैयार करता था। जांच में सामने आया है कि पीलीकोठी स्थित इंडियन बैंक शाखा में करीब एक करोड़ रुपये नगद जमा किए गए थे, जिसके साक्ष्य शाखा प्रबंधक की ओर से पुलिस को उपलब्ध कराए गए हैं।

अभियुक्ता का कबूलनामा

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि शुभम जायसवाल और मेरे मौसा भोला जायसवाल ने मिलकर दवा का व्यापार करके पैसा कमाने के बारे में बताया था। मुझे पूरी घटना की जानकारी थी कि ये लोग प्रतिबंधित कफ सिरप की कालाबाजारी करते हैं। शुभम ने भरोसा दिलाया था कि जो दवा की सप्लाई हो रही है वो ऑन पेपर होती है। इसका टैक्स भी जमा होता है। कागजों से कोई नहीं पकड़ पाएगा।

16 अभियुक्तों की हो चुकी है गिरफ्तारी

कफ सिरप कांड में अबतक 16 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सारनाथ थाने की पुलिस ने तीन, कोतवाली पुलिस ने 8 और रोहनिया पुलिस 5 अभियुक्त को गिरफ्तार कर चुकी है। आखिरी गिरफ्तारी बीते चार जनवरी को हुई थी।

