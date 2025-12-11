Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
पुलिस बन ठगी करने वाले दो गिरफ्तार, यूपीकाप ऐप से एफआईआर डाउनलोड कर फंसाते

यूपी के आजमगढ़ में जहानागंज और साइबर थाने की पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से मंगलवार की भोर में मध्य प्रदेश के दो ठगों को पकड़ा है। वे ऑनलाइन एफआईआर डाउनलोड कर वादी के मोबाइल नंबर पर संपर्क करते थे।

Dec 11, 2025 08:38 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, आजमगढ़
यूपी के आजमगढ़ में जहानागंज और साइबर थाने की पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से मंगलवार की भोर में मध्य प्रदेश के दो ठगों को पकड़ा है। वे ऑनलाइन एफआईआर डाउनलोड कर वादी के मोबाइल नंबर पर संपर्क करते थे। खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए कार्रवाई के नाम पर ऑनलाइन रुपये लेते थे।

जहानागंज थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा और साइबर सेल टीम टीम के उपनिरीक्षक सागर कुमार रंगू की संयुक्त टीम ने शहर के रेलवे स्टेशन के पास से अंकित यादव और दीनदयाल यादव निवासी टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) को पकड़ा। उनके पास से दो मोबाइल, फर्जी पुलिस परिचय पत्र, फर्जी आधारकार्ड, टूटे हुए तीन मोबाइल सिम बरामद हुए। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि दोनों ने 15 से 20 लाख का लेनदेन किया गया है।

पुलिस के जांच करने पर खुली पोल

जहानागंज और साइबर थाना की पुलिस की गिरफ्त में आए मध्य प्रदेश के दोनों ठग ऑनलाइन एफआईआर डाउनलोड कर वादी के मोबाइल नंबर पर संपर्क करते थे। मेंहनगर थाना क्षेत्र के झौवा गांव निवासी सविता पत्नी स्व. अमरनाथ के साथ ठगी हुई थी। उसके मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। फोन करने वाले ने स्वयं को मेंहनगर थाना का सिपाही बताते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी मिल गई है। उसे लाने जा रहे हैं।

25 हजार रुपये मोबाइल पर भेज दो। महिला ने भेजे गए क्यूआर कोड पर 22 हजार रुपये भेज दिए। इसके बाद मोबाइल बंद हो गया। पीड़िता की शिकायत पर जहानागंज थाना की पुलिस जांच शुरू की। इस दौरान बड़े गिरोह की जानकारी मिली। इसके बाद साइबर थाना की पुलिस को जांच में शामिल किया गया। पुलिस की जांच में पता चला कि प्रदेश के अलीगढ़, गोंडा, गाजीपुर, अमरोहा, गोरखपुर, अमेठी सहित अन्य जनपदों में ही इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है।

इस तरह करते थे ठगी

पकड़े गए ठग यूपीकाप ऐप से एफआईआर डाउनलोड करते थे। एफआर में मोबाइल नंबर न मिलने पर संबंधित ग्राम प्रधान का मोबाइल नंबर गूगल और निर्वाचन विभाग की वेबसाइट से सर्च कर निकालते थे। एफआईआर के संबंध में बताते थे कि वादी की मदद करनी है। उसका नंबर नहीं मिल रहा है। प्रधान वादी का नंबर उपलब्ध करा देते थे। इसके बाद ठग स्वयं को पुलिसकर्मी बताकर झांसा देकर रुपये लेते थे।

