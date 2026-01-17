Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Cooperative Bank Scam Four to be suspended including Manager Investigation Team Formed
कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में मैनेजर समेत चार को बर्खास्त करने की तैयारी, जांच टीम गठित

कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में मैनेजर समेत चार को बर्खास्त करने की तैयारी, जांच टीम गठित

संक्षेप:

कोऑपरेटिव बैंक की गोंडा शाखा में हुए 21 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी मुख्य प्रबंधक सहित चार कर्मचारियों को बर्खास्त करने की तैयारी है। इसके लिए दो सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी गई है। आरोपियों से रिकवरी के लिए उनकी संपत्तियों की कुर्की भी हो सकती है।

Jan 17, 2026 08:38 am ISTSrishti Kunj विशेष संवाददाता, लखनऊ
कोऑपरेटिव बैंक की गोंडा शाखा में हुए 21 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी मुख्य प्रबंधक सहित चार कर्मचारियों को बर्खास्त करने की तैयारी है। इसके लिए दो सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी गई है। आरोपियों से रिकवरी के लिए उनकी संपत्तियों की कुर्की भी हो सकती है। रिकवरी के लिए संयुक्त आयुक्त लखनऊ मंडल रत्नाकर सिंह को नामित किया गया है।

एक लाख रिश्वत लेने पर एसओ समेत तीन सस्पेंड

गोण्डा में थाने से आरोपी को एक लाख रुपए लेकर छोड़ देने के मामले में बहराइच के थाना मटेरा के थानाध्यक्ष, एक दरोगा व सिपाही को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। भ्रष्टाचार निरोधी हेल्पलाइन पर की गई शिकायत पर जांच कराई गई तो तीनों पुलिस कर्मी प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाते हुए आईजी देवीपाटन मंडल अमित पाठक ने हाल ही में एक भ्रष्टाचार निरोधी हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। इस नंबर पर शिकायत हुई कि गजेन्द्र सिंह पुत्र स्व फूल सिंह निवासी सिक्खनपुरवा थाना रिसिया जनपद बहराइच ने कोलकाता की रहने वाली एक लड़की को अपहृत कर था और उसे अपने बहनोई मुनीजर सिंह पुत्र स्व हरजीत सिंह निवासी ग्राम धनौली गौरा थाना मटेरा जनपद बहराइच के घर में रखा है। इसके सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल राज्य के थाना मध्यमग्राम, जिला नार्थ 24 में मुकदमा दर्ज किया गया था।

अपहृता की बरामदगी के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस टीम थाना मटेरा आई थी और थाने के पुलिस बल के साथ अपहृता को मुनीजर सिंह के घर से बरामद किया तथा आरोपी गजेन्द्र सिंह व मुनीजर सिंह को थाना मटेरालाया गया। इसके बाद थानाध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार बौद्ध, दरोगा विशाल जायसवाल व आरक्षी अवधेश यादव ने मुनीजर सिंह से एक लाख रुपए लेकर उसे थाने से ही छोड़ दिया। हेल्पलाइन लाइन नंबर पर शिकायत के बाद पुलिस महानिरीक्षक, देवीपाटन के भ्रष्टाचार निरोधी सेल ने गोपनीय जांच की।

जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप सही पाया गया। इसके बाद मामले की विस्तृत जांच भी कराई गई, जिसमें भी आरोप सही पाये गये। आईजी अमित पाठक ने बताया कि आरोपों की पुष्टि होने पर एसओ, दरोगा व सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं।

