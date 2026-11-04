यूपी: दूषित खून की तस्करी का भंडाफोड़, 100 यूनिट ब्लड के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार
गोरखपुर से हैरान और परेशान कर देने वाली एक खबर आई है। यह खबर हमारे, आपके और हम सबके प्रियजनों की सेहत से संबंधित खबर है। पुलिस ने 100 यूनिट ब्लड बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों खून की तस्करी में लिप्त थे। पुलिस के मुताबिक दोनों खून की तस्करी के अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं।
गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से हैरान कर देने वाली एक खबर सामने आई है। यहां पुलिस ने अवैध रूप से खून की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। रामगढ़ताल पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने गोरखपुर के भगत चौराहे के पास एक कार से 100 यूनिट रेड ब्लड सेल्स (पीआरबीसी) बरामद किए। इस खेप के दूषित होने की भी आशंका है। पुलिस ने कार सवार मुरादाबाद निवासी फहीम अहमद और ताज गुड्डू को गिरफ्तार किया है। बरामद खून मुरादाबाद के एक चैरिटेबल ब्लड बैंक से लाया जा रहा था। इसे गोरखपुर के एक ब्लड बैंक में सप्लाई किया जाना था।
पुलिस के मुताबिक, जिले में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वाहनों में छिपाकर खून लाने और ऊंचे दामों पर बेचने वाले गिरोह की सूचना मिल रही थी। एसएसपी डॉ. कौस्तुभ के निर्देश पर रामगढ़ताल पुलिस चौकी इंचार्ज अमित चौबे ने इसकी जांच शुरू की। मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली कि मुरादाबाद से अवैध रूप से ब्लड की खेप गोरखपुर पहुंचने वाली है। इस पर पुलिस ने औषधि निरीक्षक श्रीध्वजेश्वर शुक्ला को सूचना देकर संयुक्त टीम बनाई। टीम ने एलआईसी कार्यालय के पास घेराबंदी कर यूके नंबर की सफेद ऑल्टो कार को रोका। तलाशी लेने पर पिछली सीट पर रखे दफ्ती के डिब्बे से 40 और डिक्की में रखे थर्माकोल के डिब्बे से 60 ब्लड बैग मिले।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मुरादाबाद के एसएस चैरिटेबल ब्लड बैंक से सस्ते दाम पर खून लेकर मांग के अनुसार अलग-अलग ब्लड बैंकों में ऊंचे दाम पर बेचते थे। औषधि निरीक्षक ने दोनों डिब्बों से एक-एक यूनिट नमूने के तौर पर लेकर जांच के लिए सुरक्षित किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(2) और औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम की धारा 18/27 के तहत कार्रवाई की है। कार को भी सीज कर दिया गया है।
ब्लड बैंक में कितना है रक्त, अब ऑनलाइन भी जानिए
वहीं, प्रयागराज में हाल ही में इस बात का इंतजाम किया गया है कि मरीज और उनके तीमारदार खून की जरूरत पड़ने पर अब ब्लड बैंकों में जरूरत के अनुसार संबंधित ब्लड ग्रुप की उपलब्धता ऑनलाइन भी जान सकेंगे। इससे ब्लड बैंकों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए सभी ब्लड बैंकों को ई-रक्तकोष पोर्टल के एकीकृत डाटा बैंक पर ब्लड बैंकों में उपलब्ध रक्त का विवरण ऑनलाइन दर्ज करना होगा। इससे मरीज अपनी जरूरत के अनुसार संबंधित ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। खासकर आपातकालीन स्थिति में यह व्यवस्था काफी मददगार साबित होगी। ऑनलाइन जानकारी मिलने से जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में आसानी होगी। इस व्यवस्था से थैलेसिमिया, जननी सुरक्षा, कैंसर के गंभीर मरीज और सड़क दुर्घटना में घायल जरूरतमंद लोगों को रक्त मिलने में आसानी होगी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें